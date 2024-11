DEAN FUJIOKA、日本武道館ライブ映像とドキュメンタリーフィルム2作同時リリース

DEAN FUJIOKAが、自身初の日本武道館公演「DEAN FUJIOKA Live 2023 ”Stars of the Lid” at 日本武道館」のライブ映像に未収録Music Videoを収録したBlu-rayと、2017年から撮り続けた未公開のオリジナルドキュメンタリーフィルム「DEAN FUJIOKA DOCUMENTARY(仮)」を収録したBlu-rayを来年3月19日に2巻同時リリースすることを発表した。

自身初の日本武道館公演「DEAN FUJIOKA Live 2023 ”Stars of the Lid” at 日本武道館」は、日本での音楽活動10周年を記念して開催されたもの。歴代の代表曲が次々と披露され、DEANの原点と、10年間の歩み、そして未来へのポジティブな予感を伝えたライブとなった。そのメモリアルなライブ映像作には、2023年7月に発売されたベストアルバム『Stars of the Lid』に収録された新曲「Teleportation」「Stars of the Lid」のMusic Videoも収録。「Teleportation」には、女優・岸井ゆきのが出演し、「Stars of the Lid」には、女優・山本美月が出演。DEANが主演を務めたドラマ作品で共演した縁で、2人の出演が実現。俳優と音楽活動を長年続けてきたDEANの活動を象徴するようなMVに仕上がっている。

同時リリースとなるドキュメンタリーフィルムは、2017年から制作を開始し、およそ7年の年月をかけてDEANの様々な活動を追い続けてきた。DEANが過ごした世界各地の関係者のインタビューも通して、DEANの軌跡を辿るドキュメンタリーとなっている。日本での多岐にわたる活動の意義や、グローバルな視点、その中で養われていった不屈の精神の源を辿り、DEANの更なる可能性を世界に提示する作品とのこと。

また、それら2巻のBlu-rayを特製BOXに収納した、数量限定盤も発売される。数量限定盤には、ライブ写真を使用したB3サイズポスターも封入予定。ライブBlu-ray、ドキュメンタリーBlu-ray、2タイトルがセットになった数量限定盤の予約は、アスマートをはじめ、各法人にて本日から予約開始となる。

<リリース情報>

Blu-ray『DEAN FUJIOKA LIVE&DOCUMENTARY SPECIAL Blu-ray BOX(仮)』(数量限定盤) ※三方背BOX仕様

リリース日:2025年3月19日(水)

品番:ASBU-1002/JAN:4943566314371/価格:¥13200(税込)

<収録内容>

Blu-ray『DEAN FUJIOKA Live 2023 ”Stars of the Lid” at 日本武道館』とBlu-ray「DEAN FUJIOKA DOCUMENTARY(仮)」のセット商品になります。

収録内容は単品商品と同内容となります。

<封入特典>折りポスターB3サイズ 1枚封入

※商品仕様は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

Blu-ray『DEAN FUJIOKA Live 2023 ”Stars of the Lid” at 日本武道館』

リリース日:2025年3月19日(水)

品番:ASBU-1003/JAN:4943566314388/価格:\7,700(税込)

=収録内容=

1. Final Currency

2. Apple

3. Searching For The Ghost

4. PlanB

5. Spin The Planet

6. Runaway

7. Teleportation

8. One Last Sweet Talk

9. Shelly

10. Sukima

11. Echo

12. Sayonara

13. My Dimension

14. History Maker

15. Permanent Vacation

16. Stars of the Lid

17. Priceless

18. Showdown

・Music Clips

1.Teleportation

2.Stars of the Lid

※Blu-ray「DEAN FUJIOKA LIVE&DOCUMENTARY SPECIAL Blu-ray BOX(仮)」(数量限定盤)内のBlu-ray「DEAN FUJIOKA Live 2023 ”Stars of the Lid” at 日本武道館」と同じ収録内容となります。

Blu-ray『DEAN FUJIOKA DOCUMENTARY(仮)』

リリース日:2025年3月19日(水)

品番:ASBU-1004/JAN:4943566314395/価格:¥6,600(税込)

<収録内容>

2017年から制作を開始し、およそ7年の年月をかけてDEANの活動を追い続けて完成したDEAN FUJIOKAの”軌跡”を辿るドキュメンタリー”。

そして、日本での多岐にわたる活動の意義や、グローバルな視点、その中で養われていった不屈の精神の源を辿り、DEAN FUJIOKAの”未来”に、更なる可能性を世界に提示する作品となっている。

また、本作には、モデル、俳優、ミュージシャン、映画プロデューサー…など、マルチ活動の裏側だけにとどまらず、DEAN FUJIOKAが過ごした世界各地の関係者やDEAN FUJIOKA本人のインタビューも収録。

DEAN FUJIOKAの”軌跡”と、これからの”未来”が凝縮した作品がここに完成!

※Blu-ray「DEAN FUJIOKA LIVE&DOCUMENTARY SPECIAL Blu-ray BOX(仮)」(数量限定盤)内の「DEAN FUJIOKA DOCUMENTARY(仮)」と同じ収録内容となります。

Official Site:https://www.deanfujioka.net/