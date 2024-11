FIFAワールドカップ2026南米予選・第12節の5試合が19日に行われた。

ここまで首位を走るアルゼンチン代表は、本拠地にペルー代表を迎え入れた。すると55分に、FWリオネル・メッシのクロスから、昨シーズンのセリエA個人賞2冠を達成したFWラウタロ・マルティネスがアクロバティックなシュートで先制点を挙げる。その後はこの1点を危なげなく守り切り、1-0の勝利を収めている。

アルゼンチンを追いかける2位ウルグアイ代表は、同予選で苦しんでいるブラジル代表と対戦。敵地に乗り込んだマルセロ・ビエルサ監督が指揮するチームは、55分にMFフェデリコ・バルベルデの豪快なミドルシュートでゴールを陥した。しかしすぐさま振り出しに戻されると、終盤にかけては“サッカー王国”の攻勢を受ける展開に。それでも逆転だけは許さずに、1-1のドローに持ち込んでいる。対するブラジルは2試合連続となる引き分けで、5位で年内の活動を終えることになった。

その他、34分に退場者を出したものの、コロンビア代表に1-0で勝利したエクアドル代表が3位に浮上。またパラグアイ代表も、標高4100メートルの“空中要塞”を擁するボリビア代表とのアウェイ戦に臨み、後半アディショナルタイムに劇的同点ゴール。ストレートインとなる6位以内に向けて、貴重な勝ち点1を獲得した。

■第12節対戦カード

ボリビア 2-2 パラグアイ

コロンビア 0-1 エクアドル

アルゼンチン 1-0 ペルー

チリ 4-2 ベネズエラ

ブラジル 1-1 ウルグアイ

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 アルゼンチン(25/+14)

2位 ウルグアイ(20/+8)

3位 エクアドル(19/+7)※予選開始時に勝ち点「3」剥奪

4位 コロンビア(19/+5)

5位 ブラジル(18/+6)

6位 パラグアイ(17/+1)

7位 ボリビア(13/-14)

8位 ベネズエラ(12/-4)

9位 チリ(9/-11)

10位 ペルー(7/-12)

■第13節対戦カード

ブラジル vs コロンビア

エクアドル vs ベネズエラ

パラグアイ vs チリ

ペルー vs ボリビア

ウルグアイ vs アルゼンチン