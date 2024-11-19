第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会に出場する全52校が決定した。
今大会より、9地域代表制から47都道府県代表制にフォーマットが変更となる高校女子サッカー選手権。各都道府県から1校が出場することに加えて、過去3大会における成績等を踏まえた“配慮枠”が5つ設けられており、今大会は宮城県、東京都、静岡県、大阪府、兵庫県からプラス1校が出場。12月29日（日）に開幕を迎え、来年1月12日（日）に決勝戦（ノエビアスタジアム神戸）が予定されている。
なお注目の出場校としては、大会2連覇中の“女王”藤枝順心（静岡県2）の他、6校による合同チームが組まれた沖縄県代表などが挙げられる。
出場校は以下の通り。
北海道：北海道文教大学附属高校（32回目）
青森県：八戸学院光星高校（初出場）
岩手県：専修大学北上高校（8回目）
宮城県1：聖和学園高校（33回目）
宮城県2：常盤木学園高校（27回目）
秋田県：ノースアジア大学明桜高校（2回目）
山形県：山形明正高校（初出場）
福島県：尚志高校（2回目）
茨城県：鹿島学園高校（4回目）
栃木県：宇都宮文星女子高校（9回目）
群馬県：前橋育英高校（10回目）
埼玉県：昌平高校（初出場）
千葉県：流通経済大学付属柏高校（2回目）
東京都1：修徳高校（15回目）
東京都2：十文字高校（17回目）
神奈川県：星槎国際高校湘南（11回目）
山梨県：日本航空高校山梨（14回目）
長野県：佐久長聖高校（3回目）
新潟県：帝京長岡高校（6回目）
富山県：高岡商業高校（10回目）
石川県：日本航空高校石川（初出場）
福井県：福井工業大学附属福井高校（20回目）
静岡県1：常葉大学附属橘高校（16回目）
静岡県2：藤枝順心高校（21回目）
愛知県：豊川高校（初出場）
三重県：三重高校（3回目）
岐阜県：帝京大学可児高校（初出場）
滋賀県：近江兄弟社高校（初出場）
京都府：京都精華学園高校（10回目）
大阪府1：大商学園高校（14回目）
大阪府2：大阪学芸高校（6回目）
兵庫県：神戸弘陵学園高校（8回目）
奈良県：高取国際高校（初出場）
和歌山県：和歌山北高校（初出場）
鳥取県：鳥取城北高校（2回目）
島根県：松江商業高校（5回目）
岡山県：作陽学園高校（17回目）
広島県：AICJ高校（6回目）
山口県：高川学園高校（3回目）
香川県：四国学院大学香川西高校（8回目）
徳島県：鳴門渦潮高校（13回目）
愛媛県：松山東雲高校（6回目）
高知県：高知高校（2回目）
福岡県：東海大学付属福岡高校（9回目）
佐賀県：神埼高校（初出場）
長崎県：鎮西学院高校（11回目）
熊本県：秀岳館高校（5回目）
大分県：柳ヶ浦高校（9回目）
宮崎県：宮崎学園高校（初出場）
鹿児島県：神村学園高等部（31回目）
沖縄県：沖縄県合同
開催地／兵庫県：日ノ本学園高校（2回目）