Mrs. GREEN APPLE大森元貴 28歳の“好きなタイプ”は？「俺はやっぱり…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。11月11日(月)の放送では、「11」が並んだ日付にちなんで、11歳の生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。この記事では、キュンとしてしまう異性の仕草や、好きなタイプなどについて語り合いました。わたしは今、恋愛をしています。昨日、好きな人と友達でケイドロ(※=ドロケイ/鬼ごっこの一種)をして遊びました! 捕まったときに好きな人が助けてくれて、ハイタッチ的なことをしたんです。そこで質問です! キュンとしてしまう異性の仕草や、男の子が好きなタイプなどを教えてもらいたいです。(11歳)大森:俺はやっぱり仕事に理解があって……。藤澤:(相談メールを送ってきてくれたリスナーは)11歳だよ(笑)!大森:ちょっと特殊な仕事だからね! やっぱこう、ぐっと集中したいときがあって。若井:それ、"大森元貴 28歳"の好きなタイプでしょ(笑)?大森:11歳の気持ちになって考えるということね! それならかわいい子だよ!若井:シンプルだけど(笑)!大森:いや、だって女の子も結局このぐらいの年齢の子の"カッコいい"は、"足が速い子"とかになっちゃうわけよ。そんな理不尽なことってないじゃん? 若井さんはどうですか?若井:やっぱり面倒見のいい子じゃない? 小学5年生のときに好きだった子がいて。すごく、なんていうのかな。藤澤:お世話焼きだった?若井:そうそう! すごく大人に見えたというか。大森:ちょっと長女気質だったりとかなのかな?若井:そんな感じかな!大森:我々(大森&若井)は末っ子ですからね!若井:僕は弟だったから、そこにすごく惹かれてたかもしれない。藤澤:わかるかもしれない! さりげない気配りがあると「あれ!?」みたいな。若井:そうなのよ!大森:11歳のときに、どこにきゅんきゅんしていたか、もうわからなくなっちゃったね! 逆に11歳たちに聞きたい!番組では他にも、「男子が女子をからかうのは普通のことですか?」という質問に答える場面もありました。