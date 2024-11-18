第103回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が18日に行われた。
前回王者であり、28年連続30回目の選手権出場となる青森山田（青森）の初戦は、高川学園（山口）に決定。その他、プレミアリーグWESTで首位を走る“優勝候補筆頭”の大津（熊本）は福井商業（福井）と、神村学園との“プレミア対決”を制した鹿児島城西（鹿児島）は金沢学院大附（石川）と、それぞれ1回戦で対戦。また開幕戦は、15年ぶりの出場となる帝京（東京B）と京都橘（京都）が激突する。
選手権本大会は、12月28日（土）に国立競技場で行われる開幕戦で火蓋が切られ、来年1月13日（月・祝）の決勝戦で“3800校の頂点”が決定する。
■Aブロック
▼1回戦
3【静岡】静岡学園 vs 4【広島】広島国際学院
5【岩手】専大北上 vs 6【高知】高知高
7【福島】尚志 vs 8【福岡】東福岡
9【埼玉】正智深谷 vs 10【長崎】長崎総科大附
▼2回戦
1【青森】青森山田 vs 2【山口】高川学園
11【新潟】新潟明訓 vs 12【大阪】阪南大高
■Bブロック
▼1回戦
15【群馬】前橋育英 vs 16【鳥取】米子北
17【愛知】愛工大名電 vs 18【島根】明誠
19【山形】東海大山形 vs 20【愛媛】松山北
21【富山】龍谷富山 vs 22【沖縄】那覇西
▼2回戦
13【岐阜】帝京大可児vs 14【大分】大分鶴崎
23【三重】津工業 vs 24【東京A】堀越
■Cブロック
▼1回戦
27【北海道】札幌大谷 vs 28【香川】寒川
29【福井】福井商業 vs 30【熊本】大津
31【栃木】矢板中央 vs 32【岡山】岡山学芸館
33【秋田】西目 vs 34【宮崎】日章学園
▼2回戦
25【千葉】流通経済大柏 vs 26【佐賀】佐賀東
35【長野】上田西 vs 36【徳島】徳島市立
■Dブロック
▼1回戦
39【東京B】帝京 vs 40【京都】京都橘
41【石川】金沢学院大附 vs 42【鹿児島】鹿児島城西
43【宮城】東北学院 vs 44【奈良】奈良育英
45【山梨】山梨学院 vs 46【兵庫】滝川第二
▼2回戦
37【茨城】明秀日立 vs 38【和歌山】近大和歌山
47【神奈川】東海大相模 vs 48【滋賀】草津東