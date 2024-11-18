BMSG×ちゃんみな「No No Girls」4次クリエイティブ審査7曲配信スタート

ガールズグループオーディション番組『No No Girls』で現在放送中の4次審査にて披露した7曲を収録した『”No No Girls” 4th Round EP』が、11月18日（月）0時に配信された。
アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、ラッパー＆シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催する、ガールズグループオーディション『No No Girls』。
今回配信された7曲は、候補者が3人1組のチームとなりそれぞれメロディ・歌詞をつける「クリエイティブ審査」で生まれ、彼女たちの個性や思いが詰まった楽曲となっている。
さらに、18日（月）21時より「Performance Video」が7チーム連続でBMSG Official YouTube Channelよりプレミア公開することも決定。番組内で放送された4次審査のパフォーマンスとはまた違ったカメラワークで撮影された、特別なパフォーマンスビデオとなっている。
11月15日（金）に放送された第7話では、すべての4次審査パフォーマンスが終了し、いよいよ次回結果発表を迎える。果たして誰が通過するのか？ ちゃんみなはどんな言葉を贈るのか？ 注目が集まる。
＜リリース情報＞
4次クリエイティブ審査曲『”No No Girls 4th Round EP”』
配信URL：https://orcd.co/nonogirls_4th-round-ep
=収録曲=
A team：Mosquitone from Audition "No No Girls"
Lyrics＆Music：KOKO、KOKONA、SARA、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINE
B team：Princess from Audition "No No Girls"
Lyrics＆Music：AIKO、HIBIKI、JEWEL、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINE
C team：不撓（ふとう）from Audition "No No Girls"
Lyrics＆Music：KAEDE、KOHARU、MOMO、ちゃんみな、Ryosuke "Dr.R" Sakai、JASMINE
D team：GET OUT from Audition "No No Girls"
Lyrics＆Music：ASHA、CHIKA、MAHINA、ちゃんみな、JIGG
E team：1,2,3 from Audition "No No Girls"
Lyrics＆Music：JISOO、MOMOKA、STELLA、ちゃんみな、JIGG
F team：B from Audition "No No Girls"
Lyrics＆Music：FUMINO、NAOKO、SAYAKA、ちゃんみな、JIGG
G team：You are the One from Audition "No No Girls"
Lyrics＆Music：AMI、KOKOA、YURI、ちゃんみな、JIGG
番組配信スケジュール
オーディション番組『No No Girls』
本編（YouTube）：2024年10月4日（金）〜毎週金曜日20:00配信
完全版（Hulu）：2024年10月6日（日）〜毎週日曜日12:00配信
公式応援番組『No No Girls Night』（日本テレビ・長崎国際テレビ）
出演：ぺえ（タレント）、平成フラミンゴ・NICO（YouTubeクリエイター）
放送日時：2024年10月9日（水）〜毎週水曜日24:59放送
番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
番組公式YouTube https://www.youtube.com/c/BMSG_official
Hulu公式サイト https://www.hulu.jp/
番組公式SNS
X（旧Twitter）：https://x.com/nonogirls_x/
Instagram：https://www.instagram.com/nonogirls_official/