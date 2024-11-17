第103回全国高校サッカー選手権の全都道府県予選が17日に終了し、全国大会に出場する48校が決定した。
17日に5県の予選決勝が行われ、埼玉県は正智深谷、山口県は高川学園、長崎県は長崎総科大附、大分県は大分鶴崎、鹿児島県は鹿児島城西が勝利した。この結果、全国大会に出場する全48校が出揃った。
全国大会の組み合わせ抽選会は2024年11月18日（月）に行われる。開会式・開幕戦は12月28日（土）、1回戦は12月29日（日） 、2回戦は12月31日（火）、3回戦は2025年1月2日（木）、準々決勝は1月4日（土）、準決勝は1月11日（土）、決勝は1月13日（月・祝）に開催される。
出場48校は以下の通り。
▼北海道・東北
北海道：札幌大谷（4年ぶり4回目）
青森県：青森山田（28年連続30回目）
岩手県：専大北上（3年ぶり3回目）
宮城県：東北学院（37年ぶり5回目）
秋田県：西目（12年ぶり14回目）
山形県：東海大山形（10年ぶり2回目）
福島県：尚志（4年連続15回目）
▼関東
茨城県：明秀日立（2年連続6回目）
栃木県：矢板中央（2年連続14回目）
群馬県：前橋育英（4年連続27回目）
埼玉県：正智深谷（8年ぶり4回目）
千葉県：流通経済大柏（3年ぶり8回目）
東京都A：帝京（15年ぶり35回目）
東京都B：堀越（2年連続6回目）
神奈川県：東海大相模（初出場）
山梨県：山梨学院高等学校（2年ぶり10回目）
▼北信越・東海
長野県：上田西（7年ぶり3回目）
新潟県：新潟明訓（9年ぶり7回目）
富山県：龍谷富山（初出場）
石川県：金沢学院大附（初出場）
福井県：福井商（17年ぶり2回目）
静岡県：静岡学園（2年連続15回目）
愛知県：愛工大名電（5年ぶり2回目）
岐阜県：帝京大可児（6年連続11回目）
三重県：津工（2年ぶり4回目）
▼関西
滋賀県：草津東（3年ぶり13回目）
京都府：京都橘（2年連続11回目）
大阪府：阪南大高（3年ぶり3回目）
兵庫県：滝川第二（3年ぶり22回目）
奈良県：奈良育英（4年連続17回目）
和歌山県：近大和歌山（2年ぶり10回目）
▼中国・四国
鳥取県：米子北（15年連続20回目）
島根県：明誠（初出場）
岡山県：岡山学芸館（4年連続7回目）
広島県：広島国際学院（2年連続2回目）
山口県：高川学園（6年連続30回目）
徳島県：徳島市立（3年連続21回目）
香川県：寒川（初出場）
愛媛県：松山北（8年ぶり6回目）
高知県：高知（2年ぶり19回目日）
▼九州・沖縄
福岡県：東福岡（3年ぶり23回目）
佐賀県：佐賀東（2年連続14回目）
長崎県：長崎総科大附（2年連続10回目）
熊本県：大津（4年連続21回目）
大分県：大分鶴崎（14年ぶり7回目）
宮崎県：日章学園（3年連続18回目）
鹿児島県：鹿児島城西（8年ぶり8回目）
沖縄県：那覇西（4年ぶり18回目）