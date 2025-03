【FOD】タイ発BLドラマ『PIT BABE』、独占見放題配信がスタート!

動画配信サービスFODは11月15日、タイBLドラマ『PIT BABE』の独占見放題配信を開始します。

大手小説投稿サイトで7億回以上読まれた大人気BL小説が実写化

ドラマ『PIT BABE』は、タイの大手制作会社「CHANGE2561」が手掛けた初のBLシリーズ。タイの大手小説投稿サイトで7億回以上も読まれた大人気BL小説を実写化した作品で、カーレース界を舞台に展開されるエキサイティングなストーリーです。

主人公ベイブに抜てきされたのは、タイBL『2Moons2』のフォース役を演じたPavel(パベル)。相手役チャーリーを演じるのは、同作がドラマデビュー作となるPooh(プー)です。

他にも、『Oxygen』『Something in My Room』のNut(ナット)をはじめ、『THE MOMENT』シリーズや『Make A Wish』のPon(ポン)、『En Of Love』の第3部『This Is Love Story』のBenz(ベンツ)など、タイBLでおなじみの俳優たちが出演します。

彼らの甘いマスクとは裏腹に、復讐や裏切りが渦巻くスリリングな物語。さらに、ドラマの撮影開始前にリアリティー番組『Boys’ Journey』で仲を深めた出演者たちによる息の合った演技も見どころです。

【ストーリー】

ピット・ベイブは特別な能力を誇り、タイのレース界に君臨する無敵のキング。ある日、彼の元に気弱そうな若者チャーリーが訪れる。レーサーを目指しているというチャーリーは、試験を受けるために憧れのベイブのレースカーを借りたいのだという。そんな彼に、好みにうるさく気難しいベイブは“俺を満足させてみろ”と強気に交換条件を突きつけるが、共に過ごすうちに柔和で人懐っこいチャーリーの魅力に溺れていくのだった。しかし、裏にうごめく黒い陰謀によりその恋は思わぬ方向へと動き出すことになる。

番組概要

タイトル:『PIT BABE』(全13話)

配信:2024年11月15日(金)独占見放題配信スタート

出演:ナレート・プロームパオパン(Pavel)/クリティン・キティジャルワンナクル(Pooh)/ヘンマウィック・クワナンファイファン(Sailub)/タナポン・エイエムクムチャイ(Pon)/スパナット・ラオハパーニッチ(Nut)/オブニティ・リーラヴェッチャブタ(Ping)/アタニン・タニンパヌヴィワット(Benz)/パンタック・カンカム(Garfield)/スパコン・サオコー(TopTen)/キエティサック・ヴァタナヴィツァクル(Michael)/パタラポール・ワンロプシリ(Pop)/アスレ・ワッタナヤクル(Lee)/ヴォラリット・ヴァイジャイラナイ(S)

スタッフ:

・監督: ノパチャイ・チャイヤナーム

URL:https://fod.fujitv.co.jp/title/c0wx/ (配信ページ)

