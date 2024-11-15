【WBSCプレミア12】キューバ代表2024　出場選手一覧｜第3回大会最新メンバ…

野球日本代表侍ジャパン 世界野球プレミア12 最新情報
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「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」が、11月9日に開幕。2大会連続世界一を目指す「野球日本代表侍ジャパン」は、13日に初陣となるオーストラリア戦を迎える。侍ジャパンと激戦を繰り広げるキューバ代表の出場選手・スタッフは、以下のとおり。
スタッフ
監督
アルマンド・ジョンソン
投手
リバン・モイネロ
ライデル・マルティネス
ヨエンニ・ジェラ
ヨアン・ロペス
ジョネル・グティエレス・ヒメネス
ヤンキエル・マウリス・グティエレス
フランク・アルバレス
ダリオ・サルドゥイ
ユスニエル・パドロン
ロナルド・ボラニョス
レオダン・レジェス・ルーゴ
アンディ・バルガス・レスカイェ
フランク・ルイス・メディナ・ガルシア
レイモンド・フィゲレド・クルス
捕手
アンドリス・ペレス
アンディ・ヤニエル
内野手
バルバロ・E・アリエバルエナ
クリスチャン・L・ロドリゲス
ロベルト・S・バルドキン・マルティネス
ヤディル・O・ムジカ・ディアス
アリエル・マルティネス
ジャン・H・ウォルターズ・バルデス
ヨアン・モンカダ
外野手
ヨエルキス・ギバート
ラザロ・A・アルメンテロス・アランゴ
アルフレド・デスパイネ
ロエル・サントス・マルティネス
ヤディル・ドレイク
【了】