Ayumu Imazu、4大都市をまわるホールツアー開催決定

Ayumu Imazuが、2025年3月から4大都市をまわるホールツアーを開催することを発表した。

【写真を見る】Ayumu ImazuとNovel Core

11月15日（金）に自身初となる自主企画LIVE【AYUMU IMAZU presents ”SOLOS”】を東京・Spotify O-EASTにて開催した、Ayumu Imazu。11月15日（金）にはNovel Core、11月16日（土）にはNOAが出演する予定の本自主企画。1日目から豪華なライブとなり、11月1日にリリースした最新曲「SOLO （feat. NOA, Novel Core）」が初披露され、圧巻のパフォーマンスに観客からは割れんばかりの歓声が響いた。

そして、パフォーマンス後にはAyumu Imazuからホールツアーの開催が発表。2025年3月20日（木・祝）の東京・LINE CUBE SHIBUYAを皮切りに、4月5日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール、4月12日（土）愛知・PORTBASE、4月27日（日）大阪・NHK大阪ホールと4大都市での開催となる。

なお、チケットは明日11月16日（土）正午よりWeverseのAyumu Imazu OFFICIAL FANCLUB JAPAN MEMBERSHIP会員対象に先行受付が開始される。

また、Ayumu Imazuは先日全世界で注目を浴びる次世代ポップ・アーティスト”MAX”が開催するアメリカ3大都市ツアー「THE LOUNGE・THE PARTY・THE AFTER PARTY. A Three Night Experience.」にサポートアクトとして出演することも発表している。

＜ライブ情報＞

Ayumu Imazu HALL TOUR 2025

2025年3月20日（木・祝）東京・LINE CUBE SHIBUYA

2025年4月5日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール

2025年4月12日（土）愛知・PORTBASE

2025年4月27日（日）大阪・NHK大阪ホー

チケット：7500円税込［全指定席］※愛知公演のみ、別途ドリンク代を頂きます。

Weverse MEMBERSHIP pre-order

2024年11月16日 （土） 12:00〜2024年11月22日 （金） 23:59

https://weverse.io/ayumuimazu/artistpedia

https://ayumuimazu.com

MAX: The Lounge, The Party, The Afterparty. A Three Night Experience.

CHICAGO （The Lounge）

日程：Tuesday, Feb 11, 2025

会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL

時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM

CHICAGO （The Party）

日程：Wednesday, Feb 12, 2025

会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL

時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM

CHICAGO （The Afterparty）

日程：Thursday, Feb 13, 2025

会場：Subterranean, Upstairs, Chicago, IL

時間：Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM

NEW YORK （The Lounge）

日程：Sunday, Feb 23, 2025

会場：Bowery Ballroom, New York, NY

時間：Show: 7:00PM

NEW YORK （The Party）

日程：Monday, Feb 24, 2025

会場：Bowery Ballroom, New York, NY

時間：Show: 7:00PM

NEW YORK （The Afterparty）

日程：Tuesday, Feb 25, 2025

会場：Bowery Ballroom, New York, NY

時間：Show: 7:00PM

LOS ANGELES （The Lounge）

日程：Saturday, Mar 8, 2025

会場：Troubadour, West Hollywood, CA

時間：Doors: 7:00PM

LOS ANGELES （The Party）

日程：Sunday, Mar 9, 2025

会場：Troubadour, West Hollywood, CA

時間：Doors: 7:30PM

LOS ANGELES （The Afterparty）

日程：Monday, Mar 10, 2025

会場：Troubadour, West Hollywood, CA

時間：Doors: 7:30PM

出演：MAX

サポートアクト：Ayumu Imazu

チケットURL：https://linktr.ee/3nightstour

※日程は現地時間の表記となります。

Ayumu Imazu Official HP https://ayumuimazu.com