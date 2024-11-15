◆FIFAワールドカップ26アジア最終予選

◼︎グループC第5節

会場：ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム／11月15日21時キックオフ

FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループC第5節のインドネシア代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

歴代最強との呼び声高い日本代表は2次予選を6戦全勝無失点という圧巻の成績で終えると、“難敵”が集う最終予選でも無敗を継続。9月には中国代表を7－0、バーレーン代表を5－0で下し、10月には“鬼門”とされていたアウェイでのサウジアラビア代表戦に2－0で勝利した。ホームでのオーストラリア代表戦は1－1のドローに終わったものの、ここまで3勝1分・勝ち点「10」の成績でグループCの首位を独走している。

今節の対戦相手はインドネシア代表。近年は飛躍的な成長を遂げており、その背景には世界中に散らばった同国にルーツを持つ選手たちを帰化させるという強化策がある。今予選は未勝利で最下位に沈んでいるが、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーンと引き分けるなど粘り強い戦いが続いている。

森保一監督は鎌田大地や南野拓実、三笘薫、遠藤航、堂安律らを先発起用。鈴木彩艶がゴールマウスを守り、上田綺世の欠場で注目が集まったFWには小川航基が入った。システムは9月と10月に続き、攻撃的な3－4－2－1が予想される。

試合はこのあと21時キックオフ予定で、『DAZN』での無料ライブ配信が行われる。

〈スターティングメンバー〉

予想フォーメーション：3－4－2－1

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

3 橋岡大樹（ルートン・タウン／イングランド）

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

16 町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）

▼MF

10 堂安律（フライブルク／ドイツ）

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

5 守田英正（スポルティング／ポルトガル）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

▼FW

19 小川航基（NEC／オランダ）

〈控えメンバー〉

▽GK

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

23 谷晃生（FC町田ゼルビア）

▽DF

2 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

22 菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）

▽MF／FW

14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

9 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）

18 大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

21 旗手怜央（セルティック／スコットランド）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

〈メンバー外〉

長友佑都（FC東京）

高井幸大（川崎フロンターレ）

関根大輝（柏レイソル）

藤田譲瑠チマ（シント・トロイデン／ベルギー）