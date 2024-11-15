◼︎グループC第5節
会場：ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム／11月15日21時キックオフ
FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループC第5節のインドネシア代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
歴代最強との呼び声高い日本代表は2次予選を6戦全勝無失点という圧巻の成績で終えると、“難敵”が集う最終予選でも無敗を継続。9月には中国代表を7－0、バーレーン代表を5－0で下し、10月には“鬼門”とされていたアウェイでのサウジアラビア代表戦に2－0で勝利した。ホームでのオーストラリア代表戦は1－1のドローに終わったものの、ここまで3勝1分・勝ち点「10」の成績でグループCの首位を独走している。
今節の対戦相手はインドネシア代表。近年は飛躍的な成長を遂げており、その背景には世界中に散らばった同国にルーツを持つ選手たちを帰化させるという強化策がある。今予選は未勝利で最下位に沈んでいるが、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーンと引き分けるなど粘り強い戦いが続いている。
森保一監督は鎌田大地や南野拓実、三笘薫、遠藤航、堂安律らを先発起用。鈴木彩艶がゴールマウスを守り、上田綺世の欠場で注目が集まったFWには小川航基が入った。システムは9月と10月に続き、攻撃的な3－4－2－1が予想される。
試合はこのあと21時キックオフ予定で、『DAZN』での無料ライブ配信が行われる。
〈スターティングメンバー〉
予想フォーメーション：3－4－2－1
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
3 橋岡大樹（ルートン・タウン／イングランド）
4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
16 町田浩樹（ユニオン・サン・ジロワーズ／ベルギー）
▼MF
10 堂安律（フライブルク／ドイツ）
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
5 守田英正（スポルティング／ポルトガル）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
▼FW
19 小川航基（NEC／オランダ）
〈控えメンバー〉
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 谷晃生（FC町田ゼルビア）
▽DF
2 瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
22 菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
▽MF／FW
14 伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
9 古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
18 大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
21 旗手怜央（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
〈メンバー外〉
長友佑都（FC東京）
高井幸大（川崎フロンターレ）
関根大輝（柏レイソル）
藤田譲瑠チマ（シント・トロイデン／ベルギー）