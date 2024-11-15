オリックスは15日、「Bs Fan-Festa2024」が開催される11月24日に、鈴木博志投手が描いたイラストグッズを発売することになったと発表した。
絵を描くことが得意な鈴木投手がバファローズグッズのイラストデザインに初挑戦。バファローズの中継ぎ陣の合言葉「ONE TEAM」をテーマに描き下ろした。
また、「Bs Fan-Festa2024」当日に行われる「鈴木博志画伯 個人展覧会」では、鈴木投手本人によるグッズ販売会も実施する。
【Buffaloes 鈴木博志画伯イラストグッズ「ONE TEAM」】
※価格は税込み
・Buffaloes 鈴木博志画伯イラスト T シャツ（ONE TEAM）4,000円
（ホワイト・スモークブラック）[S・M・L・XL]
・Buffaloes 鈴木博志画伯イラストトートバッグ(ONE TEAM）3,000円
（ナチュラル・スモークブラック）
・Buffaloes 鈴木博志画伯イラストフェイスタオル）ONE TEAM）2,200円
・Buffaloes 鈴木博志画伯イラストキャンバスボード（ONE TEAM）2,700円
・Buffaloes 鈴木博志画伯イラストアクリルキーホルダー（ONE TEAM） 900円
・Buffaloes 鈴木博志画伯イラストステッカー（ONE TEAM） 450円
発売日：11月24日
発売場所：Bs SHOP 9:00〜、B-WAVE 10:00〜、球団公式オンラインショップ 11:00〜
※事前抽選
実施日時:11月24日16:00〜16:40※予定
場 所:京セラドーム大阪3F コンコース（1塁側13ゲート内）特設グッズ売り場
参加方法:球団公式 HP 内の応募フォームより申し込み。事前抽選を行い、当選者のみメールで連絡
募集人数:50名
応募期間:11月15日（金）〜11月17日（日）23:59
当選発表:11月19日（火）