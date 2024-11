FIFAワールドカップ26南米予選・第11節の3試合が14日に各地で開催された。

4位ブラジル代表は敵地で8位ベネズエラ代表と対戦。43分にハフィーニャが直接FKを決めてブラジルが先制したものの、46分にテラスコ・セゴビアに同点ゴールを許すと、62分にはヴィニシウス・ジュニオールがPKを失敗したことも響き、最後まで追加点を挙げることができず、1-1のドローで終了。ブラジルの連勝は「2」でストップした。

首位に立つアルゼンチン代表は敵地で6位パラグアイ代表と対戦。11分にラウタロ・マルティネスが先制点を決めたものの、19分にアントニオ・サナブリアに豪快なオーバーヘッド弾で同点に追いつかれると、47分にはセットプレーからオマル・アルデレーテに勝ち越しゴールを奪われ、1-2で逆転負けを喫した。

また、5位エクアドル代表は7位ボリビア代表をホームに迎え、26分にエネル・バレンシアがPKを決めて先制すると、その後ゴンサロ・プラタが2ゴールを挙げるなど、4-0で快勝した。

今節の残り2試合は15日に開催され、次節は19日に行われる予定となっている。

■第11節試合結果

▼11月14日開催

ベネズエラ代表 1-1 ブラジル代表

パラグアイ代表 2-1 アルゼンチン代表

エクアドル代表 4-0 ボリビア代表

▼11月15日開催

ウルグアイ代表 vs コロンビア代表

ペルー代表 vs チリ代表

■暫定順位表

カッコ内は(勝ち点/得失点差)

1位 アルゼンチン代表(22/+13)

2位 コロンビア代表(19/+7)※1試合未消化

3位 ブラジル代表(17/+6)

4位 ウルグアイ代表(16/+7)※1試合未消化

5位 エクアドル代表(16/+6)

6位 パラグアイ代表(16/+1)

7位 ベネズエラ代表(12/−2)

8位 ボリビア代表(12/−14)

9位 ペルー代表(6/−11)※1試合未消化

10位 チリ代表(5/−13)※1試合未消化

■第12節対戦カード

ボリビア代表 vs パラグアイ代表

コロンビア代表 vs エクアドル代表

アルゼンチン代表 vs ペルー代表

チリ代表 vs ベネズエラ代表

ブラジル代表 vs ウルグアイ代表