Softspokenが新EPリリース決定、日本盤ボーナストラックはファン投票で決定

オハイオ州のロックバンドSoftspokenが、EP『Martyr』を2025年2月21日（金）にリリースすることを発表した。

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今年のJAPAN TOURに帯同していたメンバー、Robbie Valdez （ロビー・ヴァルデズ）がギタリストとして9月に正式メンバーに加わり、5人編成となった新体制でのリリースとなる。

今回は初の日本国内盤を同時リリース。日本国内盤はボーナストラックが3曲、そしてライナーノーツ、対訳が付く。ボーナストラック3曲は日本のファンの投票で決定される。投票はSoftspokenの日本公式サイトより誰でも2024年11月30日（土）まで可能となっている。

また、公式オンラインでは予約販売を開始し、早期予約特典として直筆サイン及びステッカーが付く。

＜リリース情報＞

Softspoken

EP『Martyr | マーター』国内盤

2025年2月21日（金）発売

=収録曲=

1. 新曲 (25年2月21日リリース予定)

2. 新曲 (24年12月10日リリース予定)

3. Throw Me Your Roses（スロー・ミー・ユア・ローゼズ）

4. I Against Me（アイ・アゲインスト・ミー）

5. Oblivion（オブリヴィオン）

6. Alone（アローン）

7. Lovetok（ラヴトック）

8. ボーナストラック（日本限定）

9. ボーナストラック（日本限定）

10. ボーナストラック（日本限定）

【国内盤仕様】

全10曲 ライナーノーツ、対訳、ボーナストラック3曲入り。デジパック。

3080円（税込）/ 2800円（税抜）

予約：https://vmastore.vamprose.com/product/58948

日本盤ボーナストラックの投票はこちらから（2024年11月30日（土）まで）

https://softspoken.bitfan.id/q/2594

日本公式Website：https://softspoken.bitfan.id/

海外公式Website：https://softspokenmusic.com/