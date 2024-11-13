【WBSCプレミア12】韓国代表2024　出場選手一覧｜第3回大会最新メンバーリ…

野球日本代表侍ジャパン 世界野球プレミア12 最新情報
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「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」が、11月9日に開幕。2大会連続世界一を目指す「野球日本代表侍ジャパン」は、13日に初陣となるオーストラリア戦を迎える。侍ジャパンと激戦を繰り広げる韓国代表の出場選手・スタッフは、以下のとおり。
スタッフ
監督
リュ・ジュンイル
コーチ
リュ・ジヒョン（ヘッドコーチ）
チェ・ギムン（バッテリーコーチ）
キム・ジェゴル（作戦・走塁コーチ）
ソ・ジェウン（ブルペンコーチ）
チャン・ジョンフン（打撃コーチ）
チェ イルオン（投手コーチ）
投手
クァク・トギュ
コ・ヨンピョ
チョ・ビョンヒョン
チェ・スンヨン
イム・チャンギュ
ソ・ヒョンジュン
チェ・ジミン
キム・ソヒョン
クァク・ピン
イ・ヨンハ
ユ・ヨンチャン
パク・ヨンヒョン
チョン・ヘヨン
キム・テクヨン
ダン・マクグレイス
ミッチ・ニューンボーン
ワーウィック・サーポルト
ウィル・シェリフ
ルイス・ソープ
ブレイク・タウンゼンド
トッド・ヴァンスティーンセル
ルーク・ウィルキンス
コーエン・ウィン
捕手
キム ヒョンジュン
パク トンウォン
内野手
パク・ソンハン
シン・ミンジェ
キム・ドヨン
キム・ジュウォン
ムン・ボギョン
ナ・スンヨプ
ソン・ソンムン
キム・フィジプ
外野手
チェ・ウォンジュン
イ・ジュヒョン
ホン・チャンギ
ユン・ドンヒ
【了】