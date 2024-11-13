【令和7年1月25日開催】“OSAKA子どもの夢”応援事業 ～第５回SDGsギネス世界記録™チャレンジ～

オンラインで同時に「ランニングマン」を踊った最多人数でギネス世界記録™に挑戦

OSAKA KOUMIN Action Platformが主催、大阪府が共催する本事業は、子どもたちの成功体験の機会創出や、「やり抜く力」を養うこと、大阪の飛躍・発展を支える次世代の育成を目的としている。

大阪・関西万博開催までの5ヵ年計画最終年となる今回は、オンラインで同時に「ランニングマン」のダンスムーブを行った最多人数でギネス世界記録へ挑戦する。

概要（挑戦内容・日時）

挑戦内容：

「オンラインで同時に『ランニングマン』を踊った最多人数」＜ Most people performing the ‘running man’ dance move online simultaneously ＞

日時：

令和7年1月25日(土曜日)14時から15時30分まで

※オンライン開催（ウェブ会議システムZoomを使用）

対象：

小学1年生から中学3年生

募集人数：

413名(万博開幕日４月13日にちなんで)

(定員になり次第、受付終了）

参加費用：

無料

申し込み方法：

公式LINEからお申し込み

主催：

OSAKA KOUMIN Action Platform

共催：

大阪府

協賛：

サポーター：

敷島住宅株式会社、ダイドードリンコ株式会社

協力：

株式会社F.C.大阪、リディアダンスアカデミー

後援：

外務省、公益社団法人2025 年日本国際博覧会協会、関西SDGs プラットフォーム、一般社団法人日本経済団体連合会、大阪府内43 市町村

前回の様子

前回は令和６年１月20日（土曜日）に「オンラインで同時にヨガのワシのポーズをとった最多人数」でギネス世界記録™に挑戦し、達成することができた。参加した子どもたちからは、「ギネスに挑戦するのは初めてだったのでワクワクドキドキで頑張りました。」「ワシのポーズ、初めは難しかったけど、練習したら簡単にできました。」などの意見が寄せられた。

イベント開催概要

挑戦内容：オンラインで同時にヨガのワシのポーズをとった最多人数（Most people performing the eagle pose (yoga) online simultaneously）

日時：令和６年１月20日（土曜日）14時から15時30分

実施方法：オンライン開催（ウェブ会議システムZoomを使用）

アーカイブ動画：https://www.youtube.com/watch?v=bOPzjXbc80o&t=3331s



府庁ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/o050020/gyokaku/kohmin/osakaguinness202401.html

参考リンク

主催：

OSAKA KOUMIN Action Platform

協賛：

株式会社アカカベ

三和シヤッター工業株式会社

明治安田生命保険相互会社

株式会社ECC

京阪神ビルディング株式会社

コンピューターマネージメント株式会社

サムティホールディングス株式会社

シークス株式会社

スギホールディングス株式会社

中央自動車工業株式会社

日産大阪販売株式会社

サポーター：

敷島住宅株式会社

ダイドードリンコ株式会社

協力：

株式会社F.C.大阪

リディアダンスアカデミー

問い合わせ先

OSAKA KOUMIN Action Platform実行委員会事務局（“OSAKA子どもの夢”応援事業担当）

MAIL：sdgs@osakaguinness.com

WEB：https://osakaguinness.com