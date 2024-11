日向坂46正源司陽子「“紬衣さんにご連絡しなきゃ！”と思って…」Conton Candy紬衣とのやり取りに乃木坂46井上和「関係性が素敵すぎる！」

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。11月6日(水)の放送では、ゲストに日向坂46・正源司陽子(しょうげんじ・ようこ)さんとConton Candyの紬衣(つむぎ)さんが登場! ここでは、日向坂46四期生全員が出演している映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」の主題歌「急行券とリズム」の制作裏話を紬衣さんが話してくれました。――番組では、「急行券とリズム」(Conton Candy)をオンエア♪井上:お届けしているのは映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」の主題歌、Conton Candy先生で「急行券とリズム」です。この曲のミュージックビデオ(以下:MV)には、ようちゃんが……!正源司:そうなんです! 出演させていただきました。紬衣:本当に素敵でした!正源司:ありがとうございます! このお話をいただいたときから“本当にいいんですか!?”っていう気持ちで……。紬衣:こちらがですよ(笑)!正源司:いやいや……。本当にうれしくて、MVが公開される日は(配信予定の時間まで)待機して、リアルタイムで観ました。井上:そうなんだ!正源司:もう最高すぎて……3回ぐらい観た後に“紬衣さんにご連絡しなきゃ!”と思って、感想を送らせていただきました。紬衣:すごくうれしかったです!“なんていい子なんだ……”と思って。井上:関係性が素敵すぎる(笑)!井上:この曲は映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」のために書き下ろされたと聞きましたが、“書き下ろし”ってどんな感じで作っていくのですか?紬衣:そもそも自分は坂道グループが大好きで、日向坂46さんも乃木坂46さんもすごく応援させていただいていたなかで、「Conton Candyのボーカルの子って“坂道好き”って言っていたっけ?」みたいな流れから始まったらしくて。(オファーをいただいたときは)もう二つ返事で「やります! やらせてください!」って(笑)。井上・正源司:えー!? すごい!紬衣:それで、この楽曲はまず「ゼンブ・オブ・トーキョー」の脚本をいただいて先に読ませていただいたんですけど、自分の高校時代と重ねながら書いた部分とかもあって。私の高校3年生の時期がちょうどコロナ禍で、ギリギリ修学旅行には行けたんですけど、体育祭や文化祭はできなかったんですよ。井上:なるほど。紬衣:だから(脚本を)読んでいて“すごく青春をしている子たちだなぁ”“うらやましいな”って思いつつ、今思えば、そういうマイナスな経験をして良かったなって感じることもいっぱいあるので、“高校生活のマイナスな部分もリアルに歌詞に残そう”って意識しながら……でも、スムーズに制作できた気がします。井上:すごい……。“脚本を読んで書かれた”っておっしゃっていましたけど、脚本を読んだときと(映像を)観たときで、また雰囲気が変わってくるじゃないですか。でも私は、映画を観ていて、そこの齟齬をあまり感じなかったというか……そこで“坂道"への好きがちょっと感じられたなって勝手に思いました(笑)。紬衣:“愛”が強いので!3人:ハハハ(笑)。井上:ようちゃんは、映画のなかでこの曲が流れているところを聴いたとき、どんなことを思いましたか?正源司:この映画を初めて試写会で観たときに、曲が流れた瞬間から自分が物語に引き込まれるというか、入っていくような感覚があって。そんな経験が初めてだったのでビックリして、映画を観終わった後にもう一度聴いたりしました。また、私たちにとっても撮影させていただいた期間だったり、みんなが東京中を走り回っている姿とかも思い出せたりしましたし……映画とは関係ないんですけど、この曲を四期生みんなで初めて聴かせていただいたときに、自分の中学時代だったり、高校時代の楽しかった体育祭や文化祭のことがどんどん思い出されて、“素敵な楽曲を作ってくださってうれしいな”って思いました!紬衣:うれしい~! ありがとうございます!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/