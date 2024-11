MLSカップ・プレーオフのラウンド1が10日に行われ、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシらを擁するインテル・マイアミが敗退した。

インテル・マイアミはMLSイースタン・カンファレンスを勝ち点「74」の首位で終え、東西合わせた最多勝ち点チームに与えられるサポーターズ・シールドを初めて獲得。レギュラーシーズン終了後に各リーグの上位9チームずつが参戦するMLSカップ・プレーオフの1回戦で、ワイルドカードから勝ち上がってきた東地区9位のアトランタ・ユナイテッドと対戦した。

第1戦は元ウルグアイ代表FWルイス・スアレスと元スペイン代表DFジョルディ・アルバの得点で2-1の先勝。しかし、第2戦は試合終了間際に失点し、1-2で敗れていた。

9日の第3戦では17分に先制したものの、すぐにアトランタに逆転されてしまい、ビハインドで後半に突入。65分にメッシがヘディングで同点ゴールを挙げたが、76分にアトランタの勝ち越しを許し、2-3で敗戦となった。

MLSカップ・プレーオフはベスト8が出揃い、元日本代表DF吉田麻也と同DF山根視来が所属するロサンゼルス・ギャラクシーはカンファレンス・セミファイナルに進出。GK高丘陽平が所属するバンクーバー・ホワイトキャップス、FW久保裕也が所属するシンシナティはラウンド1で敗退した。

◆■MLSカップ・プレーオフ カンファレンス・セミファイナル

アトランタ・ユナイテッド vs オーランド・シティ

ニューヨーク・シティ vs ニューヨーク・レッドブルズ

ロサンゼルスFC vs シアトル・サウンダーズ

ミネソタ・ユナイテッド vs ロサンゼルス・ギャラクシー

