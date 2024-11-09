DeNAは9日、2025年度のコーチングスタッフを発表した。
進藤達哉氏が一軍ベンチコーチ、桑原義行氏が二軍監督兼任投手コーディネーター、加賀繁氏が投手コーチ補佐として現場復帰。来季から新たに河田雄祐氏が一軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチ、上田佳範氏が二軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチ、村田修一氏が野手コーチに就任する。
▼ コーチングスタッフ一覧
81 三浦大輔（監督）
78 進藤達哉（一軍ベンチコーチ）
72 靍岡賢二郎（一軍オフェンスチーフコーチ）
80 相川亮二（一軍ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ）
97 田中浩康（一軍内野守備兼ベースコーチ兼野手コーチ）
74 河田雄祐（一軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチ）
79 大原慎司（一軍チーフ投手コーチ兼投手コーチ）
94 小杉陽太（一軍投手コーチ兼投手コーチ）
83 桑原義行（二軍監督兼投手コーディネーター）
89 中井大介（二軍オフェンスチーフコーチ）
73 藤田一也（二軍ディフェンスチーフ兼内野守備兼ベースコーチ）
84 上田佳範（二軍外野守備兼ベースコーチ兼野手コーチ）
88 入来祐作（二軍投手コーチ兼アシスタント投手コーディネーター兼投手コーチ）
86 八木快（二軍投手コーチ兼投手コーチ）
82 万永貴司（野手コーディネーター）
76 田代富雄（野手コーチ）
90 大村巌（野手コーチ）
71 村田修一（野手コーチ）
75 石井琢朗（野手コーチ）
77 鈴木尚典（野手コーチ）
85 柳田殖生（野手コーチ）
70 加賀繁（投手コーチ補佐）