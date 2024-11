WEリーグは7日、オンラインで「2024-25 WEリーグ クラシエカップ」のノックアウトステージ準決勝の組み合わせ抽選会を行った。

今年8月末に開幕を迎えた同大会は、昨シーズンのWEリーグを制してAWCLに参戦した三菱重工浦和レッズレディースを除き同リーグに所属する11チームが、3グループに分かれてグループステージの対戦を実施。各グループの1位(3チーム)と浦和の計4チームがノックアウトステージに進出した。

今回行われた抽選結果により、グループA・1位のサンフレッチェ広島レジーナが浦和と、グループC・1位のINAC神戸レオネッサとグループB・1位のアルビレックス新潟レディースが、それぞれ準決勝で対戦することになった。準決勝の2試合はいずれも12月8日(日)にPEACE STADIUM Connected by SoftBank(長崎県)で行われ、決勝は同29日に国立競技場で行われる。

また、チケットの販売概要も同日に発表。準決勝、決勝ともに一部の席種を除き、無料招待となることが決まった。準決勝はメインスタンドの一部とバック・ゴール裏シート、車いすシートが無料。決勝はバック・ゴール裏シート、メイン車いすシートが無料となり、すべてJリーグチケットから購入(無料含む)となる。

■2024-25 WEリーグ クラシエカップ・ノックアウトステージ準決勝

▼12月8日(日)@PEACE STADIUM Connected by SoftBank

12:00 S広島R vs 浦和

15:45 I神戸 vs 新潟L

■2024-25 WEリーグ クラシエカップ・ノックアウトステージ決勝

▼12月29日(日)@国立競技場 13:00

■チケット発売日

準決勝

11月9日(土)10時~

決勝

先行販売 11月9日(土)10時~

一般販売 12月9日(月)10時~