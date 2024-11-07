RYO-Z、YOUR SONG IS GOOD、高橋一客演参加のシングル「Obsession」配信決定

RIP SLYMEのMC、RYO-Zがニュー・シングル「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム, SONPUB」を11月9日（土）よりデジタルリリースすることを発表した。
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本楽曲は、12月4日（水）に発売となる、RYO-Zがこれまでに参加した客演曲や新曲を収録した初のソロアルバム『Obsession』より先行して配信されるアルバムリード曲。客演には、YOUR SONG IS GOOD、高橋一（思い出野郎Aチーム Tp./Vo.）という豪華アーティスト陣が集結。加えて、RYO-Zの盟友でもあるトラックメイカー/プロデューサーのSONPUBもアレンジャーとして参加している。グルーヴィーなスカのサウンドに、クラブライクなアレンジが施された、贅沢で楽しいパーティーチューンとなっている。
さらに、ニュー・シングル「Obsession」 のMVも11月9日（土）18時に公開が決定した。RYO-Zが愛する三軒茶屋の街にてオールロケを敢行した本作では、RYO-Zと客演の高橋一氏に加えて、ゆかりのあるアーティストや盟友も多数カメオ出演。楽曲のパーティー感を前面に押し出しつつ、RYO-Zの音楽人生や日常も詰め込まれた、50歳という節目にふさわしい象徴的な作品に仕上がっている。日頃からRYO-Zが足繁く通う三茶の街での撮影は、すれ違う友人知人たちと頻繁に挨拶を交わしたり、アドリブで馴染みのお店に本人が交渉して撮影許可をもらうなど、終始アットホームな雰囲気で行われた。また、RYO-Z、高橋一氏共に「こんなMV撮影は初めて」と語るほど、お酒を嗜みながらの自然体な撮影となったとのこと。
＜リリース情報＞
RYO-Z
先行シングル「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム, SONPUB」
作詞：RYO-Z, 高橋一
作曲：サイトウジュン, 高橋一
編曲/MIX：SONPUB
レーベル：SImones
配信URL：https://linkco.re/RYUmeFAf
配信日：11月9日（土）0:00 ※11月8日（金）24:00
RYO-Z
『Obsession』
レーベル：SImones
カタログ番号：SIMRLS-2101
フォーマット：CD（紙ジャケット仕様）
発売日：12月4日（水）※11月30日（土）ライブ会場先行販売あり
価格：￥3300（税込）※数量限定販売
販売場所：全国のCDショップ、RIP SLYME ONLINE STORE ほか
=収録曲=
1. RYO-Z「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム, SONPUB」
2. 餓鬼レンジャー「キューバ・リブレ feat. Mummy-D, RYO-Z, LIBRO & DABO」
3. STUTS, BIM, RYO-Z「マジックアワー」
4. Osteoleuco「MANTLE feat. RYO-Z & おかもとえみ」
5. ARK「matilda」
6. MASSAN × BASHIRY「微熱 feat. RYO-Z」
7. SUNNY YAMAMOTO「My Journey feat. RYO-Z from RIP SLYME, YOUNG DAIS」
8. CyberAgent Legit, RYO-Z & JUVENILE「Concentration」
9. ARM「それぞれのサタデー」
10. アスタラビスタ「イ・ケ・ナ・イ」
11. Calmera × アスタラビスタ「Recado Bossa Nova -MAOH-」
12. underslowjams「酩酊 feat. DABO, RYO-Z（神がかる盛り場Remix）」
13. RYO-Z「Obsession feat. YOUR SONG IS GOOD, 高橋一 from 思い出野郎Aチーム（YSIG Remix）」
＜ライブ情報＞
RYO-Z 50th ANNIVERSARY & ”Obsession” RELEASE PARTY a.k.a. 呑み会
2024年11月30日（土）clubasia
open 14:00 / start 14:30
チケット代：ADV ¥5,000+1D / ¥5,500+1D
ライブアクト：RYO-Z, STUTS
ゲストアクト：Mummy-D, ポチョムキン, LIBRO, DABO, 高橋一（思い出野郎Aチーム）, rag（underslowjams）,
Osteoleuco, MASSAN × BASHIRY, おかもとえみ, アスタラビスタ, and more ※順不同
DJアクト：AKAKAGE, DJ SOMA, FUMIYA, DJ ISO, SEX山口 and more ※順不同