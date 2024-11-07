Jリーグは7日、2025シーズンの試合日程の発表スケジュールが決定したことを報告した。
今回の発表によると、2025明治安田Jリーグにおける開幕節から3月開催分の試合日程については、2024年12月27日（金）にキックオフ日時、開催スタジアム、TV放送情報を公開する予定とのこと。また12月13日（金）には、年間の対戦カード一覧の他、フライデーナイトJリーグの対戦カード・開催日も公開予定。今シーズンは、開幕節の約1カ月前となる1月下旬に発表されたため、大幅に早まる形となっている。
2025明治安田Jリーグ試合日程および登録リストの発表スケジュールは以下の通り。
▼12月13日（金）午後
明治安田J1・J2・J3（概要）
・年間対戦カード（ホームorアウェイ、各節の開催候補日のみ記載）
・THE国立DAY（国立競技場開催試合の開催日、対戦カード）
・フライデーナイトJリーグ（金曜日開催試合の開催日、対戦カード）
▼12月20日（金）13:00
JリーグYBCルヴァンカップ
・組み合わせ表（1stラウンド）
・開催日（1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンド）
・対戦カード、キックオフ時刻、スタジアム（1stラウンド 1回戦、2回戦の一部カード）
▼12月27日（金）13:00
明治安田J1・J2・J3（2月、3月開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、ＴＶ放送
▼1月22日（水）13:00
明治安田J1・J2・J3（4月～8月開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、ＴＶ放送
▼1月23日（木）17:00
登録リスト
2025シーズン Jリーグ登録各クラブ登録選手／役員・チームスタッフ一覧
▼7月中旬～下旬
明治安田J1・J2・J3（9月以降開催分）
・キックオフ日時、スタジアム、ＴＶ放送
※発表日時はすべて予定