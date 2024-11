少女時代スヨン「30代になった私の"大人っぽいスタイル"を見せられるように」日本ソロデビューシングル「Unstoppable」制作裏話

山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」(毎週月曜~木曜13:00~14:55)。10月30日(水)の放送では、ゲストに少女時代のスヨンさんが登場! ここでは、30日リリースの日本ソロデビューシングル「Unstoppable」について伺いました。

◆スヨンが影響を受けた日本の先輩アーティストは?

れなち:スヨンさんは、10月30日(水)に日本ソロデビューシングル「Unstoppable」をリリースされました。今作はどんなコンセプトでしょうか?

スヨン:4曲収録しているんですけど、芯がある女性の生き様を込めています。

れなち:ミュージックビデオやジャケット写真などで、こだわった部分はどんなところですか?

スヨン:30代になった私の“大人っぽいスタイル”を見せられるようにこだわっています。

れなち:確かに、また少女時代の皆さんといるときと1人のときとで、また違った印象を受けました。

スヨン:ありがとうございます。

れなち:また、通常版(CD+Blu-ray)に入っているBlu-rayのドキュメンタリー映像には、倖田來未さんとの対談が収録されています。スヨンさんにとって倖田來未さんはどんな方ですか?

スヨン:私が20代〜30代を過ごしてきたなかで、女性アーティストとして一番影響を受けた先輩の一人です。ステージに上がる前に先輩のコンサート映像を観て、テンションを上げたりしています。

◆今も聴いている2000年代のJ-POP

れなち:10月26日(土)には、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールでショーケース「Unstoppable」が開催され、そこで「avex DIVA メドレー」なども披露されていましたが、このショーケースはいかがでした?

スヨン:久しぶりに日本のファンの皆さんに会う場でしたので、すごく楽しかったです! 個人的に一番楽しみにしていたのが「avex DIVA メドレー」だったんですけど、私が2002年ぐらいに日本に来たときは、avexに所属するディーヴァの皆さんの時代だったので、そのときに憧れて、よく聴いていた曲を今回のメドレーに入れました。ファンの皆さんも盛り上がってくださってすごく楽しかったです。

れなち:そのメドレーでは、倖田來未さんの「WALK OF MY LIFE」やBoAさんの「LISTEN TO MY HEART」、安室奈美恵さんの「Body Feels EXIT」を披露していましたが、(日本の楽曲は)普段も歌ったりするのですか?

スヨン:歌います! 私の青春はBoAさん、安室奈美恵さん、浜崎あゆみさん、倖田來未さん、宇多田ヒカルさん、Do As Infinityの皆さんもすごく好きでしたし、ELT(Every Little Thing)とか、ちょっと前だとSPEED先輩とか。今でも2000年代のJ-POPは聴いています。

◆“コール&レスポンス”に感激

れなち:そのほか、今回のショーケースではシングル「Unstoppable」に収録されている楽曲だったり、少女時代の楽曲も披露されていましたが、オーディエンスの反応はいかがでしたか?

スヨン:オープニングが「MR.TAXI」で、2曲目が「GENIE」だったんですけど、(私が冒頭に)「お呼びですか?」って歌ったら、ファンのみんなが「ですよ!」って(笑)!(コール&レスポンスが)久しぶりにできてうれしかったです。

れなち:少女時代の曲を1人で歌うのは、やっぱり気持ち的に違いますか?

スヨン:初めて(1人で)少女時代の歌を踊りながら3分間歌ってみて、リハーサルのときは“うわっ、大変だな”って思いました(笑)。でも、ステージに上がると、ファンの皆さんがメンバーの隙間を声で埋めてくださって、そのエネルギーをもらって歌いました。

れなち:1人で歌うのは何が一番大変でしたか?

スヨン:「MR.TAXI」は歌が重なっている部分が多いので、それを1人で歌うと呼吸できる“間”がないんです。だから“パートを分けていることに理由があるんだ”って感じました(笑)。

れなち:改めて、シングル「Unstoppable」はどんな曲になっていますでしょうか?

スヨン:今回の曲では歌詞にも参加したんですけど、“なぜ20代ではなく30代でソロ活動をすることになったんだろう”って考えたときに、今を生きている女性だからこそ話せるメッセージがあると思ったので、そのメッセージを込めた曲になっています。

----------------------------------------------------

<番組概要>

番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55

パーソナリティ:山崎怜奈

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/darehana/