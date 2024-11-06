『ちいかわベーカリー』の内覧会が10月28日に行われ、店内やメニューがメディアに公開された。

『ちいかわベーカリー』
東急プラザ表参道「オモカド」 3F
2024年10月29日（火）グランドオープン
＊事前予約制

公式サイト↓
https://chiikawabakery.jp

(C)nagano / chiikawa commitee

（オススメ動画）
🎬『ちいかわラーメン 豚』がついに都内初上陸！気になるメニューやグッズ情報をお届け
https://youtu.be/RgFAT2T3ASw

🎬【ヤハ】ちいかわレストラン…サイコーじゃない？メニュー＆内装＆グッズをたっぷり紹介！ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎも来店【プルャ】
https://youtu.be/GEHDpmFOFtk

🎬ちいかわとスカイツリーが初コラボ…ってコト！？見どころをまるっと大紹介！後半にちいかわ＆ハチワレ＆うさぎも登場『ちいかわ★星ふるスカイツリー』メディア内覧会
https://youtu.be/mj26U8XJ7fU

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース　エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/

【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta

【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby

【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi