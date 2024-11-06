『ちいかわベーカリー』の内覧会が10月28日に行われ、店内やメニューがメディアに公開された。
『ちいかわベーカリー』
東急プラザ表参道「オモカド」 3F
2024年10月29日（火）グランドオープン
＊事前予約制
公式サイト↓
https://chiikawabakery.jp
(C)nagano / chiikawa commitee
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