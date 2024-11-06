平成フラミンゴNICOは、自身がプロデューサーを務めるブランドJIMWAGの今季新作「NewtroJ - 2024 WINTER COLLECTION -」を発表。プロデューサーNICO自ら新作のアイテムを紹介してもらいつつ、"相方"RIHOへの想いを聞いた。
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