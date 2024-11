2024明治安田J1リーグ第35節の5試合が3日に行われた。

1日にヴィッセル神戸がジュビロ磐田を下し、サンフレッチェ広島は暫定2位で京都サンガF.C.と対戦した。一進一退の攻防を繰り広げるなか、62分に京都の先制を許して追いかける展開に。攻撃の活性化を図った選手交代も機能せず、広島は0-1で敗戦。今シーズン2度目の連敗で神戸と勝ち点差「2」の2位に転落した。一方、京都は2連勝で残留をほぼ手中に収めた。

FC町田ゼルビアは、すでに降格が決まったサガン鳥栖と対戦。鳥栖の先行を許すと、一時は得意のロングスローで追いついたものの、終盤にセットプレーで勝ち越される。鳥栖に13試合ぶりの白星を献上した町田は、5試合未勝利で神戸と勝ち点差「7」の3位に後退し、昇格初年度での優勝からまた一歩遠ざかった。

降格圏を突き放したい17位柏レイソルは、敵地でアビスパ福岡と対戦。前半終盤に福岡の先制を許したものの、後半立ち上がりにマテウス・サヴィオが試合を振り出しに戻す。しかし、後半アディショナルタイム2分に岩崎悠人の福岡加入後初ゴールを浴び、柏は1-2で敗戦。柏は1試合未消化の磐田との勝ち点差「4」のままとなった。

降格の足音が迫り来る19位北海道コンサドーレ札幌は、ホームでセレッソ大阪と対戦。9分に青木亮太のゴールで幸先よく先制したものの、C大阪の反撃に耐えきれず85分に被弾。札幌は手痛いドローで勝ち点「1」を積み上げるにとどまった。

湘南ベルマーレは怒涛の4連勝で安全圏に浮上。敵地でのFC東京戦、43分に鈴木章斗が見事にミドルシュートを決めて先制すると、後半開始早々の49分には畑大雅がカットインから追加点。FC東京の決定力不足にも助けられ、湘南が2-0の勝利を収めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第35節

▼10月23日(水)

アルビレックス新潟 0-2 東京ヴェルディ

ガンバ大阪 3-2 名古屋グランパス

▼10月30日(水)

横浜F・マリノス 0-0 浦和レッズ

▼11月1日(金)

川崎フロンターレ 1-3 鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸 2-0 ジュビロ磐田

▼11月3日(日・祝)

北海道コンサドーレ札幌 1-1 セレッソ大阪

サンフレッチェ広島 0-1 京都サンガF.C.

FC東京 0-2 湘南ベルマーレ

サガン鳥栖 2-1 FC町田ゼルビア

アビスパ福岡 2-1 柏レイソル

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(67/+22)

2位 広島(65/+30)

3位 町田(60/+18)

4位 鹿島(57/+15)

5位 G大阪(57/+10)

6位 東京V(54/+1)

7位 FC東京(51/+3)

8位 C大阪(49/-1)

9位 福岡(47/-3)

10位 名古屋(46/-2)

11位 川崎F(44/+6)

12位 湘南(44/-1)

13位 京都(44/-11)

14位 浦和(43/+2)

15位 横浜FM(43/-2)

16位 新潟(40/-14)

17位 柏(39/-11)

18位 磐田(35/-17)

19位 札幌(33/-20)

20位 鳥栖(29/-25)

◆■第36節の対戦カード

▼11月9日(土)

14:00 鹿島 vs 名古屋

14:00 町田 vs FC東京

14:00 湘南 vs 札幌

14:00 京都 vs 川崎F

14:00 鳥栖 vs 横浜FM

15:00 柏 vs 新潟

15:00 磐田 vs G大阪

15:00 C大阪 vs 福岡

▼11月10日(日)

14:00 東京V vs 神戸

15:00 浦和 vs 広島