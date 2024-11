2024明治安田J3リーグ第35節が2日と3日に行われた。

いわてグルージャ盛岡は最下位が確定。ツエーゲン金沢を相手に前半終了間際に先制したものの、後半開始早々にセットプレーで失点。その後は岩手が防戦一方となり、1-1のドローに終わった。岩手はJFLの結果次第でJFLへの降格が決定する。

FC今治は自動昇格に王手をかけた。FC琉球に先行を許したものの、80分に三門雄大、81分に梅木怜が立て続けにゴールを挙げて2-1で逆転勝利。今節ドローに終わった3位カターレ富山と勝ち点差「7」となり、今治は次節の結果次第で2位が確定する。

すでに優勝を決めた大宮アルディージャは、ガイナーレ鳥取と壮絶な打ち合いを演じた。杉本健勇やオリオラ・サンデーらの得点で4ゴールを先行したものの、まさかの4点差を追いつかれる展開に。それでも68分に大澤朋也が勝ち越し点を挙げ、5-4で勝利した。

ヴァンラーレ八戸vsカマタマーレ讃岐も劇的な結末に。八戸が2点を先行したものの、讃岐が2点を奪い返して同点で後半アディショナルタイムに突入。後半AT4分に八戸が勝ち越したものの、試合終了間際に讃岐がPKを獲得。これを岩岸宗志が決め、讃岐が土壇場で勝ち点「1」を獲得した。

松本山雅FCはテゲバジャーロ宮崎に11試合ぶりの黒星をつけ、2連勝で昇格プレーオフ圏内の5位に浮上。FC岐阜はFC大阪との直接対決を制して4連勝となり、昇格プレーオフ進出への希望をつないだ。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第35節

▼11月2日(土)

大宮アルディージャ 5-4 ガイナーレ鳥取

Y.S.C.C.横浜 1-1 AC長野パルセイロ

SC相模原 2-2 カターレ富山

松本山雅FC 1-0 テゲバジャーロ宮崎

奈良クラブ 1-1 福島ユナイテッドFC

ギラヴァンツ北九州 1-1 アスルクラロ沼津

FC岐阜 2-0 FC大阪

▼11月3日(日・祝)

ヴァンラーレ八戸 3-3 カマタマーレ讃岐

FC今治 2-1 FC琉球

ツエーゲン金沢 1-1 いわてグルージャ盛岡

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(83/+41)

2位 今治(64/+17)

3位 富山(57/+15)

4位 沼津(52/+10)

5位 松本(51/+9)

6位 FC大阪(51/+6)

7位 福島(50/+10)

8位 相模原(50/+1)

9位 北九州(49/0)

10位 岐阜(48/+6)

11位 八戸(48/+3)

12位 金沢(47/-1)

13位 鳥取(47/-11)

14位 琉球(46/-6)

15位 讃岐(40/-4)

16位 宮崎(40/-5)

17位 長野(36/-10)

18位 奈良(33/-14)

19位 YS横浜(32/-23)

20位 岩手(22/-44)

◆■第36節の対戦カード

▼11月9日(土)

13:00 FC大阪 vs YS横浜

14:00 岩手 vs 松本

14:00 長野 vs 八戸

▼11月10日(日)

13:00 鳥取 vs 今治

14:00 相模原 vs 奈良

14:00 富山 vs 岐阜

14:00 金沢 vs 福島

14:00 沼津 vs 宮崎

14:00 讃岐 vs 北九州

15:00 琉球 vs 大宮

【ハイライト】大宮 5-4 鳥取