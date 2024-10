イングリッシュ・フットボールリーグ(EFL)は30日、カラバオカップ準々決勝の対戦カードを発表した。

現地時間29日から30日にかけて4回戦の8試合が開催されたカラバオカップは、準々決勝に進出する8チームが確定。トッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、ニューカッスル、ブレントフォードのほか、遠藤航が所属するリヴァプール、冨安健洋が所属するアーセナル、菅原由勢が所属するサウサンプトン、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、日本代表戦士が在籍するチームが8チーム中4チームを占めた。

前回王者のリヴァプールはサウサンプトンと対戦することが決定。4回戦では三笘薫が所属するブライトンと対戦したため、2試合連続での“日本人対決”に注目が集まる。また、鎌田の決勝ゴールで4回戦を突破したクリスタル・パレスの対戦相手はアーセナルに。こちらも冨安との“日本人対決”の実現が期待される。また、4回戦でマンチェスター・シティに今シーズン初黒星をつけたトッテナムは、マンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

準々決勝の4試合は12月中旬に開催予定。対戦カードと4回戦の試合結果は以下の通りとなっている。

◼︎準々決勝・対戦カード

トッテナム vs マンチェスター・ユナイテッド

ニューカッスル vs ブレントフォード

リヴァプール vs サウサンプトン

アーセナル vs クリスタル・パレス

◼︎4回戦・試合結果

ブレントフォード 1-1(PK:5-4) シェフィールド・ウェンズデイ

サウサンプトン 3-2 ストーク

トッテナム 2-1 マンチェスター・シティ

ニューカッスル 2-0 チェルシー

マンチェスター・ユナイテッド 5-2 レスター

リヴァプール 2-3 ブライトン

プレストン 0-3 アーセナル

アストン・ヴィラ 1-2 クリスタル・パレス