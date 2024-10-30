NTTドコモは10月30日、家電レンタル・サブスクサービス「kikito」と連動したキャンペーン「ahamoいち推し×kikito」を開始した。対象商品の月額サブスクリプション料金が初月無料となるもので、キャンペーン期間は2025年1月31日まで。
kikitoは気になる家電を気軽に楽しめる家電レンタル・サブスクリプションサービス。
今回実施する「ahamoいち推し×kikito」キャンペーンは、カメラや美容家電などデジタルネイティブ世代の趣味に添った商品をピックアップした「ahamo いち推し」公式サイトに紹介されている対象商品の月額サブスクプランに申し込むと、初月無料で利用できるようになるもの。
対象商品は下記の通り。
- SHARP ヘルシオ ホットクック KN-HW24G 2～6人用 2.4L容量 レッド
- XGIMI HORIZON Pro ホームプロジェクター
- Insta360 X3 360 度カメラ アクセサリーセット
- Aladdin X2 Plus シーリングプロジェクター
- GoPro HERO11 Black アクションカメラ アクセサリーセット
- Insta360 GO 3 アクションカメラ(32GB)
- FUJIFILM“チェキ” instax mini 99
- YA-MAN リフトケア特化型美顔器 リフトロジー SP
- YA-MAN ナイトリペアアイロンYJHB4L
- HONEYIT スリープケアデバイス Znie Lite
- INNODIGYM P1 LITE PLUS
2カ月目以降は自動更新で「kikito」商品ページ記載の月額料金が発生。月額サブスクプランの最低利用期間は原則3～6か月となり、解約は最低利用期間経過後に可能。最低利用期間は商品によって異なる。