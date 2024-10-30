◆ 三木監督の昇格に伴い一軍と二軍の入れ替え多数

楽天は10月30日、2025年シーズンの一軍＆二軍のコーチングスタッフを発表した。

2021年から今季まで二軍監督を務めた三木肇氏が、5年ぶりに一軍監督に復帰。今季は二軍投手コーチを務めた久保裕也氏、同じく二軍バッテリーコーチの田中雅彦氏も一軍に配置転換されるなど、一軍スタッフの顔ぶれは大きく変わった。

今季は一軍のヘッドコーチを務めた渡辺直人氏が二軍監督に就任。2025年シーズンの一軍＆二軍のコーチングスタッフは以下の通り。

88 三木肇：一軍監督

89 渡辺浩司：一軍打撃コーチ

93 後藤武敏：一軍打撃コーチ

80 石井貴：一軍投手コーチ

91 久保裕也：一軍投手コーチ

96 田中雅彦：一軍バッテリーコーチ

86 塩川達也：一軍内野守備走塁コーチ

99 川名慎一：一軍外野守備走塁コーチ

95 森岡良介：一軍打撃兼野手コーチ補佐

74 渡辺直人：二軍監督

84 雄平：二軍打撃コーチ

76 下園辰哉：二軍打撃コーチ

81 青山浩二：二軍投手コーチ

83 永井怜：二軍投手コーチ

94 有銘兼久：二軍投手コーチ

97 下妻貴寛：二軍バッテリーコーチ

92 奥村展征：二軍内野守備走塁コーチ

85 牧田明久：二軍外野守備走塁コーチ

87 真喜志康永：育成総合コーチ

90 鷹野史寿：育成コーチ