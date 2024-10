INI髙塚大夢「ビックリした！ サルちゃんが肩に乗ってきた～!!」動物たちと触れ合う“課外授業”を実施

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。10月22日(火)と23日(水)の放送では、非公式部活「生物部」の課外授業を実施。この記事では、23日の放送の模様をお届けします。さまざまな動物たちとの“触れ合いミッション”に挑戦しました。僕が顧問を務める「SCHOOL OF LOCK!」の非公式部活「生物部」の課外授業ということで、屋内型ふれあい動物園「アニタッチ 東京ドームシティ」さんからお届けしています!昨日(10月22日)は「マイクロブタ」や「ミーアキャット」、そして「アルマジロ」と触れ合ってレポートしていきました! 今回のテーマは「大夢のドキドキふれあいミッション」 です。顧問の名にかけて頑張りたいと思います!昨日、アルマジロちゃんと触れ合った場所にカピバラもいっぱいいたんですよ。これは全然いけますよ! なんならもう、ご褒美ですね。カピバラたちがいるエリアに移動にします。アニタッチ 東京ドームシティさんではカピバラさんにも餌をあげられるみたいなんですね。ということで、カピバラってそもそも……びっくりした! 待って、サルちゃんが肩に乗ってきた!元気かい? これは「ワオキツネザル」ですね。めちゃくちゃかわいい! さっきからチラチラと職員の肩に乗っては降りてっていうのをずっとやってたんですけど、ついに僕の肩にも来てくれました。かわいいし、めっちゃ毛がフサフサしてる! あ、帰っちゃった。またの機会に。じゃあ、餌をあげていきたいんですけども、餌はイネ科の植物なんですね。すぐ寄ってきてくれる! すごく食べるの早いね!? 歯がかわいい! 出っ歯だ。ていうか、こんな手してるんだ! 水かきみたいなのが付いていますね。もりもり食べてくれるじゃん。ミッションクリアということで、続いてのミッションいきますか!これはもう先ほどクリアしましたよ! でも、もっと乗ってほしいな。わ~! 乗ってくれた! おやつをどうぞ。かわいい! 相棒みたい、ずっと肩に乗ってるよ。体はけっこうがっしりというか、ちゃんと大きい。みんなが想像してるリスとかモモンガとかとは違って、ワンちゃんとかネコちゃんと同じぐらいのサイズです。すごい! 両肩に乗ってくれました! すごい状況だと思う。おやつはもうないよ。ごめん。あ、頭をポンってされた(笑)。はい、ミッションクリア! 余裕ですよ。最後のミッションにいきたいと思います!初めて聞いたんですけど、どの子なんだろう? 鳥さんのお部屋にやってまいりました。かつてペットショップで働いていたときに大事にかわいがっていた子(と同じ種類の子)たちもいますね! 下にはアヒルがたくさん……やっほ~!タイハクオウムがいました! 真っ白な見た目でけっこうしっかりしたオウムなんですけど、言葉を覚えてくれるかな? 仲良くなれるかな?(僕の担当する番組が) 「チュータールーム」なんで、チューターの「チュー」が覚えやすいんじゃないかな? チュー、チュー! 何も返ってきてくれないですね。言葉を覚えてもらうのに時間がかかりそうなので、そのあいだINIの「Do What You Like」をお聞きください。ということで、たっぷり覚えさせました! 何か言いたくてたまらなそうな顔してるんで、たぶんいけると思います! チュー!――タイハクオウム:(無言)。そう簡単には覚えてくれなかったですね。ミッション失敗です! ということで、今回のミッションの結果は2個クリアでした! 最後のミッションはさすがに難しいよ。たくさん一緒に時間を育んで、たぶん覚えてくれるようなものだと思うからさ。でも、付き合ってくれてありがとう!ということで、2日間課外授業をお届けしましたが、めちゃくちゃ楽しかったですね! 授業ではみんなに紹介しきれないくらいの動物たちがいたんで、放課後は僕1人で楽しんじゃいたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/