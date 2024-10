Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「なんか、元貴が消えちゃいそうで…」一夜限りの復活ライブで号泣した理由は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。10月21日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた楽曲リクエストの“逆”を予想し、曲にまつわるエピソードについて語りました。この記事では大森の予想を発表したパートを紹介します。――この日の生放送教室(※「SOL!」生放送パート)では、「私とミセス」というテーマで、生徒(リスナー)から募ったミセスの楽曲にまつわるエピソードと楽曲を2時間にわたってオンエアしました。そこで今回の「ミセスLOCKS!」では、大森、藤澤、若井の3人が“リスナーからのリクエストに選ばれない曲”を予想する企画を実施しました。番組前半で藤澤が予想した楽曲は「どこかで日は昇る」(2017年)、若井が予想した楽曲は「日々と君」(2015年)、続く大森の予想は……!?大森:我々って華やかできらびやかでポップで前向き、みたいに思われがちじゃないですか。だからもう、そこのど真ん中を狙いましょう! 大森が選んだ「これはオンエアされるだろう」っていう曲は「Part of me」です! もうど真ん中! 一番有名な曲!「Utopia」っていう一夜限りの復帰ライブですよ! すごく印象的になっちゃったがゆえに、ちょっと腫れ物になった曲(笑)。藤澤:腫れ物っていうな(笑)!大森:腫れ物っていうか、孤高な何かとんでもない、サンクチュアリな曲になってしまったという!藤澤:元貴がさっき言ってた、ミセスの世間のイメージみたいなのとはまったく違う楽曲ではあるね! でも、若井さんが「Utopia」の「Part of me」で……。大森:号泣してるっていう。あれ、何泣きなんですか?若井:なんか、元貴が消えちゃいそうで。大森:消えるってどういうこと?若井:元貴が曲の最後のほうでセンターステージに召されていくじゃない? 本当に「召されるな」と思った。大森:ちなみに、召されてるわけじゃないから(笑)。若井:「元貴召されちゃうよ~!」と思って泣いてた。大森:いいやつ(笑)。藤澤:今年は5か月連続リリースもして、すごい楽曲をいっぱい生み出している大森元貴さんですけれども、「Part of me」を作っているときはめちゃくちゃ時間をかけていたんだよね。大森:レコーディングを飛ばしたんだよね、初めて。でも、やっぱり復帰作の「Unity」っていうのもあって、まだ「Soranji」とかが完成する前、そういうのが誕生するきっかけもない状態で。自分の死生観とか、持っている命題みたいなものを言語化するために「Part of me」ってすごく大事な曲な気がした。だから、“これでいいだろう”じゃなくて“これじゃなきゃだめなんだ”っていう楽曲……もちろん、全部の曲がそうなんだけど。特に「Part of me」の言葉選びとか構成はすごく考えた。だから僕は、当時のことをすごい思い出す。聴くと胸がきゅってなるけど、「ライラック」とかいろんな楽曲があるなかで、けっこう根源はここなのよっていう楽曲なんです。だからぜひ、しっかり聴いてほしい。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/