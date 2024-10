DJクラーク・ケント、58歳で死去　ピート・ロックらが追悼

米ヒップホップ界で数々の作品やプロデュースを手がけてきた伝説的プロデューサーの一人、DJクラーク・ケントが大腸がんのため58歳で死去した。

DJクラーク・ケントの関係者はInstagramにて声明を投稿した。「世界中でDJクラーク・ケントとして知られるロドルフォ・A・フランクリンが逝去したことを深い悲しみとともにお知らせします。クラークは献身的な妻ケシャ、娘のカブリヤ、息子のアントニオに囲まれて木曜の夜に静かに息を引き取りました」と死去を報告した。「クラークは、3年間にわたって静かに勇敢に大腸がんと闘いながらも、その才能を世界と分かち合い続けました。ご家族は皆様からの愛、支援に感謝しており、この大きな悲しみを乗り越えるためのプライバシーを求めています。」

DJクラーク・ケントの死去が報じられた後、数々の追悼の言葉が寄せられた。ピート・ロックはSNSで感動的なメッセージを投稿し、DJクラーク・ケントとの思い出を振り返った。「彼とは自分が13歳の頃から仲だ。一緒にDJを練習するためにブルックリンまで電車に乗って会いに行っていた。ルーフトップやユニオン・スクエア、ラテン・クォーター、そしてマディソン・スクエア・ガーデンまでいろんな場所に足を運び、ラジオでも共演してくれた。家の地下室でルーティンを教えてくれたこともある。スキルを磨くなら彼と一緒にいるべきだと分かっていた」と投稿した。「教えてくれた全てのことに感謝するよ。特別な思い出がいっぱいだけど、心が痛い。でもお前はブルックリンで最高のプロデューサーの一人としてやり遂げたんだ。安らかに眠れ、チャンピオン。もうすでに違う形で俺のそばにいるんだろう、天使として。」

DJクラーク・ケントことフランクリンは80年代後半にニューヨークのクラブでキャリアをスタートさせた。1989年にトゥループの楽曲「Spread My Wings」のリミックスを手がけたことで初めて注目を集め、その後1995年に、ジュニア・M.A.F.I.Aとノトーリアス・B.I.Gの「Players Anthem」をプロデュースし、米ビルボードHot 100チャートで13位を記録した。この楽曲はリル・キムが初めて参加したレコードでもある。

また、DJクラーク・ケントは10代の頃から知っていたジェイ・Zともコラボレーションし、彼のデビューアルバム『Reasonable Doubt』で「Brooklyns Finest」(ビギー・スモールズをフィーチャーした作品)「Coming of Age」「Cashmere Thoughts」の3曲をプロデュースした。

ニューヨーク出身で48年もの間、DJクラーク・ケントと親交があった有名ターンテーブリストのDJスクラッチは、Rolling Stone誌に対し、「ヒップホップの文化の中で最もユニークで多彩な人物だった」と彼を偲び、DJクラーク・ケントの幅広い活動に敬意を表した。「1985年にデイナ・デインのツアーDJを、1986年から1992年までニューヨークのクラブDJのキングを務めていた。他にもイースト・ウエスト・レコードのエグゼクティブやスーパープロデューサー、グラフィティ・アーティスト、ナイキのスニーカーデザイナーとして活躍し、ジェイ・Zを発掘した。これらはすべて2000年より前のことだ」と述べた。「これはヒップホップ文化にとっても、私個人にとっても大きな損失である。彼は自分にとって最も古くからの友人だから」とスクラッチは語った。

