BMSG所属TRAINEEのRUI、TAIKI、KANONが連名で初EPリリース決定

SKY-HIが主宰するBMSG所属の育成生”BMSG TRAINEE”のRUI、TAIKI、KANON主体のショーケース・ツアー「BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024」がZepp Nagoya公演よりスタートし、同公演内でポケモンアニメ「POKÉTOON」新シリーズのタイアップ曲である表題曲「Forked Road」に加え、RUI、TAIKI、KANONのソロ曲が収録された3名連名の初のEP『Forked Road』が配信リリースされることが発表された。

【画像】BE:FIRST表紙のRolling Stone Japan最新号

11月11日（月）に配信開始となる本作は、出会い、別れ、友情、恋愛など、高校生ならではの今しか産まれない青春の成長を切り取った内容で、さらにはBMSGから既にデビューしているボーイズ・グループ、BE:FIRST、MAZZELたちに負けない"圧倒的なスキルと表現力"にも注目が集まる作品。

収録曲は、3人連名が1曲、各自ソロが1曲ずつの計4曲で構成されており、連名の表題曲「Forked Road」はポケモンアニメ「POKÉTOON」新シリーズのタイアップ曲で、夢と希望に満ち溢れ力強く未来へ向かうポジティブなUPチューン。こちらの楽曲のみ11月7日（木）より先行配信、同時にEP予約/全曲試聴も開始となる。他に収録されるソロ曲は、全員が自身で作詞をしており、等身大でリアルなティーンたちの思いが込められている。

また、先月9月に開催「BMSG FES'24」内で発表された、「THE FIRST」、「MISSONx2」に次ぐ、3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT 「THE LAST PIECE」には、RUI、TAIKI、KANONをはじめとするBMSG TRAINEEが参加する他、11月1日（金）からは一般公募にて候補者を募集する。

＜リリース情報＞

RUI、TAIKI、KANON

『Forked Road』

配信開始日：2024年11月11日（月）

仕様：EP(Streaming/Digital)

=収録曲=

1. RUI,TAIKI,KANON / Forked Road *先行配信11/7(木)

2. KANON / Make you...

3. TAIKI / 24/7

4. RUI / 星が会うその日まで

＜ライブ情報＞

「BMSG TRAINEE SHOWCASE TOUR 2024」

2024年10月23日（水）Zepp Nagoya

2024年10月28日（月）Zepp Fukuoka

2024年11月7日（木）Zepp Namba

2024年11月11日（月）Zepp Haneda

全公演 OPEN/17:00 START/18:00

https://bmsg.shop/pages/bmsg-trainee-showcase-2024

https://bio.to/BMSG_TRAINEE

オフィシャルHP：https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/