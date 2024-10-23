日本野球機構（NPB）は23日、2024年度のフリーエージェント（FA）有資格選手名簿を公示した。

今季、新たに国内FA資格を取得したのは24名、海外FA資格を取得したのは7名、すでに国内FA資格を有する19名、海外FA資格を有する61名と合わせて、計111名がFA有資格選手となっている。

フリーエージェント有資格選手は以下の通り。

◆ 国内FA権保有選手

▼ 今季取得者（かっこ内は既にFA資格を有する選手）

【巨人】

高梨雄平、重信慎之介、大城卓三

【ヤクルト】

今季取得者なし

【DeNA】

京田陽太、筒香嘉智、佐野恵太

（三嶋一輝、柴田竜拓、戸柱恭孝、西浦直亨）

【中日】

木下拓哉、岩嵜翔、福谷浩司

（田島慎二、松葉貴大、加藤翔平、ビシエド）

【阪神】

坂本誠志郎、大山悠輔、糸原健斗、原口文仁

（岩貞祐太）

【広島】

今季取得者なし

（上本崇司、磯村嘉孝）

【日本ハム】

石井一成、江越大賀

（加藤貴之）

【楽天】

田中和基、酒居知史、阿部寿樹

（茂木栄五郎）

【西武】

今季取得者なし

（源田壮亮）

【ロッテ】

西野勇士

（石川歩）

【オリックス】

西野真弘

（大城滉二、小田裕也）

【ソフトバンク】

甲斐拓也、有原航平、牧原大成、石川柊太

（東浜巨、武田翔太）

◆ 海外FA権保有選手

▼ 今季取得者（かっこ内は既に海外FA資格を有する選手）

【巨人】

今季取得者なし

（坂本勇人、丸佳浩、菅野智之、長野久義、小林誠司）

【ヤクルト】

田口麗斗

（石川雅規、川端慎吾、青木宣親、中村悠平、山田哲人、石山泰稚、西川遥輝、嘉弥真新也）

【DeNA】

森唯斗

（伊藤光、大田泰示、宮﨑敏郎、山﨑康晃、桑原将志）

【中日】

今季取得者なし

（大島洋平、大野雄大、後藤駿太、涌井秀章、高橋周平、祖父江大輔、中田翔、中島宏之）

【阪神】

今季取得者なし

（梅野隆太郎）

【広島】

野間峻祥、中﨑 翔太

（會澤翼、松山竜平、菊池涼介、堂林翔太、田中広輔、大瀬良大地、九里亜蓮、野村祐輔）

【日本ハム】

今季取得者なし

（宮西尚生、中島卓也、鍵谷陽平）

【楽天】

今季取得者なし

（岸孝之、島内宏明、浅村栄斗、田中将大、岡島豪郎、辛島航、則本昂大、鈴木大地）

【西武】

今季取得者なし

（栗山巧、金子侑司、中村剛也、炭谷銀仁朗）

【ロッテ】

中村奨吾、岡大海

（唐川侑己、角中勝也、益田直也、荻野貴司）

【オリックス】

若月健矢

（Ｔ－岡田、安達了一、比嘉幹貴）

【ソフトバンク】

今季取得者なし

（今宮健太、中村晃、柳田悠岐、和田毅）