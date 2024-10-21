◆ 二軍監督には平田勝男氏が配置転換で就任
阪神は21日、来季の一軍・二軍のコーチングスタッフ陣を発表した。
新たに一軍監督となった藤川球児氏の背番号は「22」に決定。総合コーチは一軍内野守備走塁コーチから配置転換の藤本敦士氏が務める。
投手コーチに就任した金村暁氏は3年ぶりの復帰。前オリックス・小谷野栄一氏が打撃チーフコーチ、同じく前オリックス・梵英心氏が二軍打撃コーチとして入閣する。一軍ヘッドコーチからの配置転換となった平田勝男氏は、二軍監督に就任した。
今回発表されたコーチングスタッフは以下の通り。
▼ 2024年シーズン・一軍コーチングスタッフ陣容
22 藤川球児：監督
74 藤本敦士：総合コーチ
88 安藤優也：投手チーフコーチ
73 金村暁：投手コーチ
86 和田豊：1・2軍打撃巡回コーディネーター
83 小谷野栄一：打撃チーフコーチ
71 上本博紀：打撃コーチ
70 田中秀太：内野守備走塁コーチ
96 筒井壮：外野守備兼走塁チーフコーチ
87 野村克則：バッテリーコーチ
93 片山大樹：ブルペンコーチ兼BC
78 平田勝男：二軍監督
90 久保田智之：投手チーフコーチ
72 江草仁貴：投手コーチ
89 渡辺亮：投手コーチ
91 北川博敏：打撃チーフコーチ
77 梵英心：打撃コーチ
81 馬場敏史：守備走塁チーフコーチ
75 山崎憲晴：内野守備走塁コーチ
76 工藤隆人：外野守備走塁コーチ
84 日高剛：バッテリーコーチ
79 俊介：野手コーチ