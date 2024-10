Aile The Shota、1stアルバム『REAL POP』アートワーク公開

Aile The Shotaが、11月20日(水)にリリースする1stアルバム『REAL POP』のジャケットデザインを公開した。

【ライブ写真を見る(計7点)】「Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"」

SKY-HIが主宰する「BMSG」から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、今年「ARABAKI ROCK FEST.24」、「VIVA LA ROCK 2024」、「Lucky Fes 2024」などの野外音楽フェスにも出演し、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに頭角を現すAile The Shota。

今作のアートワークを手掛けるのは数々のトップアーティストの作品を手掛けるアートディレクター/フォトグラファー小見山 峻氏と、グラフィックデザイナー花房真也氏。この2人によるハイセンスなアートワークが今作のポテンシャルをさらに引き上げたデザインとなっている。

また、BMSG SHOPのみで販売された数量限定盤(CD+Blu-ray)が、情報解禁と同時に大きな反響を呼び、早くも予定数に達しソールドアウトとなっている。

『REAL POP』通常盤ジャケット

『REAL POP』数量限定盤ジャケット

<リリース情報>

Aile The Shota

「愛のプラネット feat. dawgss」

10月9日(水)デジタルリリース

Streaming & Download:

https://orcd.co/ats_planetoflove

1st Album『REAL POP』

2024年11月20日(水)発売

【数量限定盤】CD + Blu-ray (2DISC)

BMSG SHOP限定商品

品番:BMSG-0017 ¥11,500(税込み) / ¥10,500(税抜き)

POS:4571571129668

仕様:BOX + デジパック

特典:直筆サイン入りカード + フォトブック(全68ページ)

▼数量限定盤詳細

縦257mm×横182mmの大型のBOXに、CD+Blu-rayがデジパック仕様となった数量限定盤。

さらに特典には、直筆サイン入りカードと、アートディレクター/フォトグラファー小見山 峻氏による撮り下ろし写真に加え、7月に開催された「Aile The Shota Oneman Tour 2024 ”odorimasenka”」のライブ写真、「踊りませんか?」のアー写・MV撮影の写真を使用した全68ページのフォトブック付き。

Blu-rayには、今年3月28日に開催された『PANDORA organized Aile The Shota』のAile The Shotaのライブパート、『Aile The Shota Oneman Tour 2024 ”odorimasenka”』の千秋楽となった東京・Zepp Haneda公演を全編収録。さらに、『REAL POP』の制作の裏側に迫ったメイキング映像を収録した約150分の見応えのある映像コンテンツを収録。

BMSG SHOPだけの数量限定となるため注目。

【収録内容】

-CD-

・踊りませんか? (Prod. Chaki Zulu)

・Yumeiro (Prod. Shin Sakiura)

・FANCITY feat. Soulflex (Prod. Soulflex)

・愛のプラネット feat. dawgss

・Memoria -self cover- (Prod. Aile The Shota, MONJOE, LOAR, Hiromu)

and more...

-Blu-ray- 総収録時間:約150分

PANDORA organized Aile The Shota March 28. 2024 @Zepp Haneda (Tokyo)

01.Pandora

02.J-POPSTAR

03.Surfing feat. Aile The Shota

04.hungover feat. Kenya Fujita, ASUPI

05.夢宙 feat. Ryusei harada, Macoto

06.Bubble feat. Aile The Shota

07.new blood feat. Maddy Soma, THE SPC BOYS CLUB

08.IMA

09.Villains feat. edhiii boi, Novel Core

10.DAWN feat. Aile The Shota

11.NEBULA

Aile The Shota Oneman Tour 2024 ”odorimasenka” August 02. 2024 @Zepp Haneda (Tokyo)

01.IMA

02.Pandora

03.Villains feat. Novel Core

04.DEEP

05.DAWN feat. Aile The Shota

06.常懐

07.ランデヴー feat. Aile The Shota

08.無色透明

09.Like This

10.hungover

11.new blood with THE SPC BOYS CLUB

12.NEBULA

13.愛のプラネット feat. dawgss

14.HAPPY TEARS feat. Aile The Shota

15.Yumeiro

16.so so good

17.AURORA TOKIO

18.踊りませんか?

EN.1 Thrilling Moves feat. Aile The Shota, THE SPC BOYS CLUB

EN.2 J-POPSTAR

EN.3 LOVE

・Making of "REAL POP"

【通常盤】CD Only

品番:BMSG-0018 ¥3,223(税込み) / ¥2,930(税抜き)

POS:4571571129675

仕様:紙ジャケ

特典:シリアルコード

▼通常盤詳細

通常盤には、シリアルコードを封入。

シリアルコードをお持ちの方のみが参加できる抽選企画を実施。

さらに、通常盤をお買い求めの方に先着で通常盤限定の特典をプレゼント。

シリアルコードの詳細は後日発表致します。

【収録内容】

-CD-

※BMSG-0017と共通

【購入特典】

・Amazon:メガジャケ

・共通特典:ビジュアルカード

※特典内容は後日発表致します。

※共通特典はAmazon以外のショップで購入した方に先着でお渡し致します。

<共通特典対象ショップ>

・BMSG SHOP

・BMSG MUSIC SHOP

・TOWER RECORDS

・HMV

●数量限定盤のご予約はこちら

https://bmsg.shop/

●通常盤のご予約はこちら

https://lit.link/ATSREALPOP

※10月7日11時以降に各ECサイトで予約が可能です。ECサイトによって時間が変動する場合がありますので予めご了承ください。

<ライブ情報>

Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター

<概要>

・日程:2025年3月16日(日)

・開場 16:00 / 開演 17:00

・会場:東京・ガーデンシアター

<チケット料金>

・VIP指定席:33,000(税込)※sold out

・SS指定席:¥11,000(税込)※sold out

・S指定席:¥8,800(税込)

※座席指定

※小学生以上有料、未就学児入場不可

<チケット先行予約URL>

https://eplus.jp/ailetheshota-0316/