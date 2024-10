SuchmosのYONCEこと河西”YONCE”洋介擁するロックバンドHedigans(ヘディガンズ)が新曲「グレー」を配信リリースした。

また「グレー」の配信リリースに合わせて、1st Album『Chance』のリリースが発表された。アルバムは11月20日に配信リリースされる。併せて、アルバムの収録楽曲情報とジャケット写真、最新のアーティスト写真も公開された。

さらに、来年1月よりHedigan's初の全国ワンマンツアーHedigan's ”Tour Chnce”2025の開催も決定。1月25日(土)の横浜BAYHALL(神奈川)を皮切りに、全国都市を巡るツアーとなっている。

<リリース情報>

Hedigan's

Digital Single「グレー」

https://fcls.lnk.to/Gray

Hedigan's

1st Album『Chance』

11月20日配信リリース

=収録曲=

1. 地球(仮)

2. マンション

3. その後...

4. グレー

5. 再生

6. Mission Sofa feat.井上真也

7. But It Goes On

8. O'share

9. カーテンコール

10. ふしぎ

<ライブ情報>

Hedigans ”TOUR Chance”2025

2025年1月25日(土)横浜BAYHALL(神奈川)

2025年2月1日(土)BEAT STATION(福岡)

2025年2月9日(日)熊谷HR(埼玉)

2025年2月11日(火・祝)仙台Darwin(宮城)

2025年2月15日(土)名古屋CLUB QUATTRO(愛知)

2025年2月16日(日)心斎橋BIG CAT(大阪)

2025年2月23日(日)cube garden(北海道)

2025年3月2日(日)Zepp Shinjuku(東京)

チケットオフィシャル先行

受付期間:10月16日(水)18:00~10月30日(木)23:59迄

受付URL:https://w.pia.jp/t/hedigans-tour25/

スタンディング:前売り¥5500/当日6000(ドリンク代別)

U-18チケット:¥3500

※U-18チケット注意事項

・当日券なし

・入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。

・身分証を忘れた場合、チケット代の差額¥2,000をその場にていただきます。

主催:HOT STUFF PROMOTION / BEA / NORTH ROAD MUSIC / JAILHOUSE / 清水音泉 / WESS

企画制作:SPACE SHOWER MUSIC / BIAS & RELAX adv.

Twitter:https://twitter.com/hedigans_japan

Instagram:https://www.instagram.com/hedigans