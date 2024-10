クインビーガーデンは10月上旬より、「くまのプーさん/はちみつパウチ」(530円)を発売する。

同商品は、軽くて使いやすいパッケージとしてキャップ付きパウチを採用した純粋はちみつ。くまのプーさんのイラストも特徴となっている。

はちみつは、様々な食材と合わせやすい味わいの「ハンガリー産百花はちみつ」となっている。

販売は、クインビーガーデン公式オンラインショップ、クインビーガーデン楽天市場店をはじめ、全国小売店でも順次開始する。

(C)Disney Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A. Milne and E.H. Shepard.