mouse on the keys、新アルバムにLoraine Jamesとの共作曲収録決定

mouse on the keysが、11月1日(金)に配信リリースするニューアルバム『midnight』にてLoraine Jamesとの共作が収録されることを発表した。

昨年、HyperdubよりリリースされたLoraine Jamesのアルバム『Gentle Confrontation』におけるコラボレーションも話題となったmouse on the keys。自身のニューアルバム『midnight』においてもLoraine Jamesとの共作が収録される事が決定した。

また、11月20日(水)にEX THEATRE ROPPONGIにて開催される『4th Full Album midnight Showcase -FRACTREGION Vol.3-』においてもLoraine Jamesの来日が決定している。

<リリース情報>

mouse on the keys

『midnight』

2024年11月1日(金)配信リリース

=収録曲=

1. Introduction

2. One Last Time

3. Fail Better

4. 24:59 (feat. Loraine James)

5. Two Five (feat. Loraine James)

6. midnight

7. The Dawn (midnight version)

8. Sleepytinne

9. Womb

10. Little Walk

11. Undone

Guest Musicians

Cello – Seigen Tokuzawa [Track 2,6]

Violin – Shuntaro Tsuneta [Track 2,10]

Xylophone/Vibraphone – Taikimen [Track 4,10]

Guitar – Masahiro Tobita [Track 3,6]

2nd Drums – Masayuki Yamazaki [Track 10]

2nd Drums – Kazuya Sakamoto [Track 3]

<ライブ情報>

mouse on the keys 『4th Full Album midnight Showcase -FRACTREGION Vol.3-』

2024年11月20日(水)EX THEATER ROPPONGI

開場 18:00 開演 19:00

出演:mouse on the keys

Guest musicians:

Loraine James/徳澤青弦/常田俊太郎/Taikimen/飛田雅弘/山﨑聖之/坂本和哉/and more…

チケット料金:

1F前方スタンディング ¥7000

1F前方スタンディング 23歳以下 ¥3000 ※身分証必須(100枚限定)

1FS席 ¥9000

1FA席 ¥8000

2Fスタンド席 ¥7000

※全券種ドリンク代別

※入場制限:4歳以上チケット必要

プレイガイド

[e+]https://eplus.jp/sf/detail/0214530001?P6=001&P1=0402&P59=1

[PIA]https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2428232

[LAWSON]https://l-tike.com/search/?keyword=74010

主催:HOT STUFF PROMOTION

企画/制作:fractrec / fractLLC.

制作協力:株式会社RE-MiX / 株式会社RE-MiX arts

Official web site https://www.mouse on the keys.net