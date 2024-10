Mrs. GREEN APPLE若井滉斗“ステーキブーム”再び!? 27歳の1年間をバンド活動と合わせて振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。10月7日(月)の放送では、10月8日で28歳の誕生日を迎える若井先生をお祝いする企画を実施。若井が書いた「27歳の振り返り年表」をもとに、この1年を振り返りました。ーー番組の前半は、「若井滉斗 27歳の年表 2023年10月~2024年3月」について語りました。続いては……?大森:そして4月!大森:これは大きい歴史ですよ! その頃の若井トピックは……若井:「4月太りする」。大森:そんな言葉ないのよ(笑)!藤澤:(写真を見て)言われてみれば……だね!若井:そして5月!大森:その頃の若井トピックは……若井:「ステーキブーム再び」。大森:いや、“第一次ステーキブーム”を知らないの、俺らは(笑)。若井:このとき、ステーキをかなり食べていました!藤澤:前回のブームはいつだったんだろう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/