Mrs. GREEN APPLE若井滉斗“ステーキブーム”再び!? 27歳の1年間をバンド活動と合わせて振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月7日（月）の放送では、10月8日で28歳の誕生日を迎える若井先生をお祝いする企画を実施。若井が書いた「27歳の振り返り年表」をもとに、この1年を振り返りました。ーー番組の前半は、「若井滉斗 27歳の年表 2023年10月～2024年3月」について語りました。続いては……？大森：そして4月！大森：これは大きい歴史ですよ！ その頃の若井トピックは……若井：「4月太りする」。大森：そんな言葉ないのよ（笑）！藤澤：（写真を見て）言われてみれば……だね！若井：そして5月！大森：その頃の若井トピックは……若井：「ステーキブーム再び」。大森：いや、“第一次ステーキブーム”を知らないの、俺らは（笑）。若井：このとき、ステーキをかなり食べていました！藤澤：前回のブームはいつだったんだろう（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/