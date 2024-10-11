【プロ野球CS】2024年クライマックスシリーズ　試合日程スケジュール・対…

プロ野球ポストシーズン最新情報

　2024年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2024 JERA クライマックスシリーズ セ」「2024 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月12日（土）から、ファイナルステージが16日（水）から始まる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間、開催球場をまとめている。

 
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CSファーストステージ
10/12（土）ファーストステージ 第1戦
阪神　　　ー　DeNA（甲子園）　　　14:00
日本ハム　ー　ロッテ（エスコンＦ） 14:00
 

 
10/13（日）ファーストステージ 第2戦
阪神　　　ー　DeNA（甲子園）　　　14:00
日本ハム　ー　ロッテ（エスコンＦ） 14:00
 
10/14（月）ファーストステージ 第3戦
阪神　　　ー　DeNA（甲子園）　　　14:00
日本ハム　ー　ロッテ（エスコンＦ） 14:00






CSファイナルステージ

10/16（水）ファイナルステージ 第1戦
巨人　　　　　ー　ファーストS勝者　（東京ドーム）　　18:00
ソフトバンク　ー　ファーストS勝者　（みずほPayPay） 18:00
 
10/17（木）ファイナルステージ 第2戦
巨人　　　　　ー　ファーストS勝者　（東京ドーム）　　18:00
ソフトバンク　ー　ファーストS勝者　（みずほPayPay） 18:00
 

 
10/18（金）ファイナルステージ 第3戦
巨人　　　　　ー　ファーストS勝者　（東京ドーム）　　18:00
ソフトバンク　ー　ファーストS勝者　（みずほPayPay） 18:00
 
10/19（土）ファイナルステージ 第4戦
巨人　　　　　ー　ファーストS勝者　（東京ドーム）　　18:00
ソフトバンク　ー　ファーストS勝者　（みずほPayPay） 14:00
 
10/20（日）ファイナルステージ 第5戦
巨人　　　　　ー　ファーストS勝者　（東京ドーム）　　18:00
ソフトバンク　ー　ファーストS勝者　（みずほPayPay） 14:00
 
10/21（月）ファイナルステージ 第6戦
巨人　　　　　ー　ファーストS勝者　（東京ドーム）　　18:00
ソフトバンク　ー　ファーストS勝者　（みずほPayPay） 18:00





日本シリーズ

10/26（土）日本シリーズ 第1戦
　－　
 
10/27（日）日本シリーズ 第2戦
　－　
 
10/28（月）移動日
 

 
10/29（火）日本シリーズ 第3戦
　－
 
10/30（水）日本シリーズ 第4戦
　－
 
10/31（木）日本シリーズ 第5戦
　－
 
11/1（金）移動日
 
11/2（土）日本シリーズ 第6戦
　－
 
11/3（日）日本シリーズ 第7戦
　－

 

 
【了】