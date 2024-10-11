【プロ野球CS】2024年クライマックスシリーズ　試合日程スケジュール・対…

プロ野球ポストシーズン最新情報
2024年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2024 JERA クライマックスシリーズ セ」「2024 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月12日（土）から、ファイナルステージが16日（水）から始まる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間、開催球場をまとめている。
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CSファーストステージ
10/12（土）ファーストステージ 第1戦
阪神 ー DeNA（甲子園） 14:00
日本ハム ー ロッテ（エスコンＦ） 14:00
10/13（日）ファーストステージ 第2戦
阪神 ー DeNA（甲子園） 14:00
日本ハム ー ロッテ（エスコンＦ） 14:00
10/14（月）ファーストステージ 第3戦
阪神 ー DeNA（甲子園） 14:00
日本ハム ー ロッテ（エスコンＦ） 14:00
CSファイナルステージ
10/16（水）ファイナルステージ 第1戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者 （みずほPayPay） 18:00
10/17（木）ファイナルステージ 第2戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者 （みずほPayPay） 18:00
10/18（金）ファイナルステージ 第3戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者 （みずほPayPay） 18:00
10/19（土）ファイナルステージ 第4戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者 （みずほPayPay） 14:00
10/20（日）ファイナルステージ 第5戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者 （みずほPayPay） 14:00
10/21（月）ファイナルステージ 第6戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者 （みずほPayPay） 18:00
日本シリーズ
10/26（土）日本シリーズ 第1戦
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10/27（日）日本シリーズ 第2戦
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10/28（月）移動日
10/29（火）日本シリーズ 第3戦
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10/30（水）日本シリーズ 第4戦
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10/31（木）日本シリーズ 第5戦
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11/1（金）移動日
11/2（土）日本シリーズ 第6戦
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11/3（日）日本シリーズ 第7戦
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【了】