【放送予定】2024年プロ野球　セ・パクライマックスシリーズ（CS）　試合…

プロ野球最新情報
2024年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2024 JERA クライマックスシリーズ セ」「2024 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月12日（土）から、ファイナルステージが16日（水）から始まる。ここでは、試合中継の放送予定（テレビ、BS・CS、インターネット配信）をまとめている。
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ファーストステージ
10/12（土）ファーストステージ 第1戦
阪神 ー DeNA（甲子園） 14:00
地上波：NHK総合1（奈良・和歌山・神戸・大阪・大津・京都）
BS・CS：NHKBS1、、スカイA、J SPORTS1
インターネット配信：DAZN、虎テレ
日本ハム ー ロッテ（エスコンＦ） 14:00
地上波：札幌テレビ放送 (STV)
BS・CS：NHKBS1、GAORA SPORTS
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE
10/13（日）ファーストステージ 第2戦
阪神 ー DeNA（甲子園） 14:00
地上波：読売テレビ
BS・CS：NHK-BS、スカイA、J SPORTS1
インターネット配信：DAZN、虎テレ
日本ハム ー ロッテ（エスコンＦ） 14:00
地上波：HBC
BS・CS：GAORA SPORTS
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE
10/14（月）ファーストステージ 第3戦
阪神 ー DeNA（甲子園） 14:00
地上波：
BS・CS：NHK BS、スカイA、J SPORTS1
インターネット配信：DAZN、虎テレ
日本ハム ー ロッテ（エスコンＦ） 14:00
地上波：HTB
BS・CS：BS朝日
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE
10/17（火）予備日
（甲子園） 18:00
（エスコンＦ）18:00
ファイナルステージ
10/16（水）ファイナルステージ 第1戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム）18:00
地上波：
BS・CS：BSテレ東、日テレジータス
インターネット配信：DAZN、GIANTSTV
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
地上波：KBC九州朝日放送
BS・CS：NHKBS1、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/17（木）ファイナルステージ 第2戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム）18:00
地上波：
BS・CS：日テレジータス
インターネット配信：DAZN、GIANTSTV
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay）18:00
地上波：RKB毎日放送
BS・CS：BS松竹東急、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/18（金）ファイナルステージ 第3戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム）18:00
地上波：
BS・CS：NHKBS1、日テレジータス
インターネット配信：DAZN、GIANTSTV
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay）18:00
地上波：TNCテレビ西日本
BS・CS：BS朝日、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/19（土）ファイナルステージ 第4戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム）18:00
地上波：
BS・CS：NHKBS1、日テレジータス
インターネット配信：DAZN、GIANTSTV
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay）14:00
地上波：FBS福岡放送
BS・CS：NHKBS1、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/20（日）ファイナルステージ 第5戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム）18:00
地上波：
BS・CS：NHKBS1、日テレジータス
インターネット配信：DAZN、GIANTSTV
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay）14:00
地上波：KBC九州朝日放送
BS・CS：BS松竹東急、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/21（月）ファイナルステージ 第6戦
巨人 ー ファーストS勝者 （東京ドーム）18:00
地上波：
BS・CS：NHKBS1、日テレジータス
インターネット配信：DAZN、GIANTSTV
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay）18:00
地上波：FBS福岡放送
BS・CS：NHKBS1、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/22（火）予備日
（東京ドーム） 18:00
（みずほPayPay） 18:00
10/23（水）予備日
（東京ドーム） 18:00
（みずほPayPay） 18:00
日本シリーズ
10/26（土）日本シリーズ 第1戦
（パ・リーグ出場チーム本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/27（日）日本シリーズ 第2戦
（パ・リーグ出場チーム本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/28（月）移動日
10/29（火）日本シリーズ 第3戦
（セ・リーグ出場チーム本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/30（水）日本シリーズ 第4戦
（セ・リーグ出場チーム本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/31（木）日本シリーズ 第5戦
（セ・リーグ出場チーム本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
11/1（金）移動日
11/2（土）日本シリーズ 第6戦
（パ・リーグ出場チーム本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
11/3（日）日本シリーズ 第7戦
（パ・リーグ出場チーム本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
【試合速報】
2023年プロ野球セ・パCS 日本シリーズ
【了】