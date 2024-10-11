PEDRO、新曲3曲入りのデジタルEP『意地』配信スタート

アユニ・Dがベースボーカルを務めるPEDROが、11月6日に発売する7曲入りのミニアルバム『意地と光』収録曲より、新曲3曲をEP『意地』として10月12日に先行配信することを発表した。
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本作品には「祝祭」「hope」「アンチ生活」の3曲が収録されており、9月に配信されたEP『光』に収録されている3曲とはまた違ったサウンドを楽しめる。
なお、PEDROは9月24日の名古屋公演を皮切りに全国ツアーPEDRO TOUR 2024「ラブ&ピースツアー」も開催中。
＜リリース情報＞
PEDRO
Digital EP『意地』
発売日：2024年10月12日
=収録曲=
1. 祝祭
2. hope
3. アンチ生活
PEDRO
mini Album『意地と光』
発売日：2024年11月6日
◎初回生産限定盤
価格：¥11,000-（tax in） / 品番：※UPCH-29479
形態：mini AL+Blu-ray+LIVE CD+Photobook
◎映像付通常盤
価格：¥6,600-（tax in） / 品番：※UPCH-20681
形態：mini AL+DVD
◎通常盤
価格：¥2,750-（tax in） / 品番：※UPCH-20682
形態：mini AL
=収録内容=
mini Album意地と光
新曲全7曲収録
2024.03.12
PEDRO TOUR 2024「慈」TOUR FINAL
Zepp DiverCity
グリーンハイツ
万々歳
自律神経出張中
赴くままに
清く、正しく
音楽
安眠
洗心
ナイスな方へ
感傷謳歌
吸って、吐いて
魔法
飛んでゆけ
ぶきっちょ
春夏秋冬
余生
人
雪の街
＜ライブ情報＞
PEDRO TOUR 2024「ラブ&ピースツアー」
9/24（火）名古屋 ダイアモンドホール 【愛知】 18:00 / 19:00
9/25（水）BIGCAT 【大阪】 18:00 / 19:00
9/26（木）KYOTO MUSE 【京都】 18:00 / 19:00
10/3（木）CLUB CITTA' 【神奈川】 18:00 / 19:00
10/8（火）柏PALOOZA 【千葉】 18:00 / 19:00
10/11（金）米子laughs 【鳥取】 18:00 / 19:00
10/12（土）CRAZYMAMA KINGDOM 【岡山】 17:00 / 18:00
10/23（水）DRUM Be-0 【大分】 18:00 / 19:00
10/25（金）DRUM LOGOS 【福岡】 18:00 / 19:00
10/26（土）桜坂セントラル 【沖縄】 17:00 / 18:00
11/5（火）SHELTER 【和歌山】 18:00 / 19:00
11/6（水）NEVERLAND 【奈良】 18:00 / 19:00
11/12（火）LIVE HOUSE FEVER 【東京】 18:00 / 19:00
11/13（水）HEAVENS ROCK さいたま新都心 VJ-3 【埼玉】 18:00 / 19:00
11/18（月）山形ミュージック昭和Session 【山形】 18:00 / 19:00
11/19（火）秋田Club SWINDLE 【秋田】 18:00 / 19:00
11/20（水）盛岡CLUB CHANGE WAVE 【岩手】 18:00 / 19:00
11/26（火）松山WstudioRED 【愛媛】 18:00 / 19:00
11/27（水）高松オリーブホール 【香川】 18:00 / 19:00
12/1（日）HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 【栃木】 17:00 / 18:00
12/4（水）長野CLUB JUNK BOX 【長野】 18:00 / 19:00
12/5（木）GOLDEN PIGS RED STAGE 【新潟】 18:00 / 19:00
12/9（月）四日市CLUB ROOTS 【三重】 18:00 / 19:00
12/10（火）LIVE ROXY SHIZUOKA 【静岡】18:00 / 19:00
12/17（火）苫小牧ELLCUBE 【北海道】 18:00 / 19:00
12/18（水）PENNY LANE24 【北海道】 18:00 / 19:00
12/19（木）小樽 GOLDSTONE 【北海道】 18:00 / 19:00
＜チケット金額＞
【スタンディング】￥6,500（税込・別途ドリンク代）
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/pedro/
イープラス https://eplus.jp/pedro/
ローソンチケット https://l-tike.com/pedro
※ローソンチケットにてご購入されたチケットは、リセール対象外となります。
※リセールの実施詳細は、後日のご案内をお待ちください。
PEDROオフィシャルHP：https://www.pedro.tokyo/