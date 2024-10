“耳の穴を掃除する動画”にハマる!? 新しい学校のリーダーズRIN「超気持ちいい」「“こんなに!?”って」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業(放送)”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。10月より毎月4週目を担当します。10月3日(木)の放送では、生徒(リスナー)から“わからない”ことを教えてもらう企画「ワカラナイ ワカラナーイ!」の授業を実施。海外ツアーなどで移動時間の多いリーダーズが、リスナーから届いた「移動時間中にできる暇つぶし」を紹介しました。爪のケアをしていると、時間があっという間に過ぎます。やすりで磨いて、ネイルケアオイルを塗って1本1本、爪をピカピカにしています。綺麗になった爪を見ると満足感ありますし、時間を無駄にした罪悪感もないのでおすすめです。(19歳)MIZYU:海外ツアーなどで移動時間の多い私たちなので、その移動時間でできる楽しいこと、時間が短く感じられるようなことを教えていただきたいと思っておりました。SUZUKA:そういう方法は完全に思いつかなかったわ。MIZYU:飛行機の上だと大丈夫? シートベルトとか。KANON:で、美容に目覚めることないよね。あんまりね。MIZYU:爪をじっくり見る時間、離陸前でもないしね。ありかもしれないです。RIN:次のツアーはみんな爪がピッカピカかもしれない。MIZYU:綺麗でなんぼですからね。ありがとうございます。蜂の巣駆除の動画や、散らかった部屋を掃除する動画を、ずっと観ちゃいます! すっきりするのでオススメです!(18歳)KANON:そういうのを観ちゃうのはわかる。RIN:私さ、一時期、耳の穴を掃除する動画にハマってたの知ってる? あれも超気持ちいい。こんなに耳の穴に汚れが溜まることってないぐらいの、溜まってる人の耳の穴の掃除するのが。SUZUKA:うっ……。RIN:それで自分の耳の穴がどうなのか気になって、耳の穴専門サロンに行ったことがあるの。だけど、めっちゃ綺麗だった! たしかに、黙々と何かをする動画はずっと観ていられるかもしれない。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/