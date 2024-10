【鎌倉 グルメレポ】やま本 きそば - 北鎌倉駅前のそば店といえばこ…

観光客も地元の方も憩う、北鎌倉の蕎麦店

JR北鎌倉駅西口(東慶寺側)から徒歩0分(数秒)、改札を出て左手に「やま本きそば」はあります。

観光客が多く利用する北鎌倉の食事処として親しまれている蕎麦屋さんです。

店内は天然木の長テーブルが4つあり、混みあえば相席となります。

筆者は開店とほぼ同時に入店したため一番のり。駅前の庭園が臨める窓際の席を確保しました。

窓から吹き抜ける風が気持ちよく、空いていれば窓際がおすすめです。古都北鎌倉らしい風情が楽しめます。

同行した幼児の娘は、もりそば(税込600円)を注文しました。

子連れにもとても親切に対応していただき、お子様用カトラリーやフォークなども用意してくれました。

お手頃価格なのに、結構ボリュームがあります。

蕎麦のみを楽しみたい方は、シンプルなもりそばが一番!蕎麦好きの娘はちゅるちゅるっと、しっかり一人前を完食しました。

途中、お冷は足りているか、困っていることが無いか気にかけていただきました。お気遣いがとても嬉しかったです。

蕎麦湯は、とろりとほんのり蕎麦の甘みが感じられ、ほっこりした〆でした。

筆者が注文したのは、店員さんも一押しのカレーそば(税込800円)です。

ピリリと辛みが効いたこの一杯は、リピーターが多いそうです。

お蕎麦なので、うどんとは異なり洋服に跳ねないので食べやすいですよ、と教えてもらいました。

確かに、一度もその気配は感じられませんでした。

味は、思ったよりもピリ辛!大人向けのそばです。出汁の旨みとカレー味のバランスが絶妙でした。

たっぷりのネギと、豚肉が入っているのも嬉しいポイントです。途中、汗をかくほど身体が温まり、寒くなるこの時期にはぴったりの一杯でした。お好みで卓上のトウガラシ粉をかけるのも良いと思います。

因みに、今回天ぷらそばとかなり迷ったのですが、店員さん曰海老の天ぷらは尻尾まで美味しく食べられるそうです。次回試してみたいと思います!

因みに、以前はうどんもやっていたそうですが、現在は蕎麦のみ注文可とのことです。

価格がリーズナブルで手軽に食べられるお蕎麦屋さん、北鎌倉へ観光に来られた方、地元の方もぜひ訪れてみてくださいね。

店舗情報

【やま本 きそば】

■住所:〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内502■電話番号:0467-22-3310■営業時間:11:00~15:00■定休日:火曜日※駐車場:無し※営業日など変更になる場合がありますので、ご注意ください。

