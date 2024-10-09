野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督が9日、2024年11月9日から24日にかけて開催される「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」に出場する代表メンバー28人を発表した。
発表されたメンバーは以下の通り。
◆ 「侍ジャパン」メンバー
【投手】
15 大勢（巨人）
16 隅田知一郎（西武）
17 伊藤大海（日本ハム）
19 髙橋宏斗（中日）
20 戸郷翔征（巨人）
21 早川隆久（楽天）
35 才木浩人（阪神）
46 藤平尚真（楽天）
47 鈴木昭汰（ロッテ）
50 清水達也（中日）
56 鈴木翔天（楽天）
57 北山亘基（日本ハム）
60 横山陸人（ロッテ）
【捕手】
22 古賀悠斗（西武）
31 坂倉将吾（広島）
32 佐藤都志也（ロッテ）
【内野手】
2 牧秀悟（DeNA）
4 吉川尚輝（巨人）
6 源田壮亮（西武）
23 栗原陵矢（ソフトバンク）
24 紅林弘太郎（オリックス）
25 岡本和真（巨人）
51 小園海斗（広島）
【外野手】
1 森下翔太（阪神）
5 五十幡亮汰（日本ハム）
7 佐野恵太（DeNA）
8 辰己涼介（楽天）
66 万波中正（日本ハム）