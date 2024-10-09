野球日本代表侍ジャパン 世界野球プレミア12 最新情報





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「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」が、11月9日に開幕。2大会連続世界一を目指す「野球日本代表侍ジャパン」は、13日に初陣となるオーストラリア戦を迎える。開催に先立ち、今大会を戦う28人が発表された。出場選手・スタッフは、以下のとおり。





スタッフ

監督

89 井端弘和







コーチ

88 金子誠（ヘッドコーチ）

81 吉見一起（投手コーチ）

74 村田善則（バッテリーコーチ）

77 梵英心（内野守備・走塁コーチ）

79 亀井善行（外野守備・走塁コーチ）











投手

15 大勢（巨人）

16 隅田知一郎（西武）

17 伊藤大海（日本ハム）

19 髙橋宏斗（中日）

20 戸郷翔征（巨人）







21 早川隆久（楽天）

35 才木浩人（阪神）

46 藤平尚真（楽天）

47 鈴木昭汰（ロッテ）

50 清水達也（中日）

56 鈴木翔天（楽天）

57 北山亘基（日本ハム）

60 横山陸人（ロッテ）













捕手

22 古賀悠斗（西武）

31 坂倉将吾（広島）

32 佐藤都志也（ロッテ）











内野手

2 牧秀悟（DeNA）

4 吉川尚輝（巨人）

6 源田壮亮（西武）

23 栗原陵矢（ソフトバンク）

24 紅林弘太郎（オリックス）

25 岡本和真（巨人）

51 小園海斗（広島）



外野手

1 森下翔太（阪神）

5 五十幡亮汰（日本ハム）

7 佐野恵太（DeNA）

8 辰己涼介（楽天）

66 万波中正（日本ハム）















【了】