WBC2023 最新情報（最新ニュース）
「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」が、いよいよ2024年11月9日に開幕。井端弘和監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」が2大会連続の世界一を目指し、並み居る強豪国と熱戦を繰り広げる。第3回大会の試合日程スケジュールは、以下のとおり。※試合開始時刻は日本時間
オープニングラウンド グループA
■2024年11月10日（日）
4:00 パナマ ー オランダ（チャロス・デ・ハリスコ）
8:00 プエルトリコ ー アメリカ合衆国（サンタ・テレシータ）
11:00 ベネズエラ ー メキシコ（チャロス・デ・ハリスコ）
■2024年11月11日（月）
4:00 ベネズエラ ー パナマ（チャロス・デ・ハリスコ）
8:00 オランダ ー アメリカ合衆国（サンタ・テレシータ）
11:00 メキシコ ー プエルトリコ（チャロス・デ・ハリスコ）
■2024年11月12日（火）
11:00 アメリカ合衆国 ー ベネズエラ（サンタ・テレシータ）
11:00 パナマ ー メキシコ（チャロス・デ・ハリスコ）
■2024年11月13日（水）
11:00 パナマ ー アメリカ合衆国（サンタ・テレシータ）
11:00 オランダ ー プエルトリコ（チャロス・デ・ハリスコ）
■2024年11月14日（木）
4:00 プエルトリコ － ベネズエラ（チャロス・デ・ハリスコ）
11:00 メキシコ ー オランダ（チャロス・デ・ハリスコ）
■2024年11月15日（金）
4:00 オランダ － ベネズエラ（チャロス・デ・ハリスコ）
11:00 プエルトリコ ー パナマ（サンタ・テレシータ）
11:00 アメリカ合衆国 ー メキシコ（チャロス・デ・ハリスコ）
オープニングラウンド グループB
■2024年11月13日（水）
19:00 日本 ー オーストラリア（バンテリンドーム）
19:30 キューバ ー ドミニカ共和国（天母スタジアム）
19:30 チャイニーズタイペイ（台湾） ー 韓国（台北ドーム）
■2024年11月14日（木）
19:00 韓国 ー キューバ（天母スタジアム）
19:30 ドミニカ共和国 ー チャイニーズタイペイ（台湾）（台北ドーム）
■2024年11月15日（金）
16:00 オーストラリア ー ドミニカ共和国（天母スタジアム）
19:00 日本 ー 韓国（台北ドーム）
■2024年11月16日（土）
13:00 キューバ ー オーストラリア（天母スタジアム）
19:00 チャイニーズタイペイ（台湾） ー 日本（台北ドーム）
19:30 韓国 ー ドミニカ共和国（天母スタジアム）
■2024年11月17日（日）
19:00 日本 ー キューバ(天母スタジアム)
19:30 オーストラリア ー チャイニーズタイペイ（台湾）（台北ドーム）
■2024年11月18日（月）
13:00 韓国 ー オーストラリア（天母スタジアム）
19:00 ドミニカ共和国 ー 日本（天母スタジアム）
19:30 チャイニーズタイペイ（台湾） ー キューバ（台北ドーム）
スーパーラウンド
■会場
東京ドーム（日本）
■2024年11月21日（木）
12:00 グループB 2位 ー グループA 1位
19:00 グループA 2位 ー グループB 1位
■2024年11月22日（金）
12:00 グループA 2位 ー グループB 2位
19:00 グループA 1位 ー グループB 1位
■2024年11月23日（土）
12:00 グループA 2位 ー グループA 1位
19:00 グループB 2位 ー グループB 1位
3位決定戦
■会場
東京ドーム（日本）
■2024年11月24日（日）
12:00 スーパーラウンド 3位 ー スーパーラウンド 4位
決勝
■会場
東京ドーム（日本）
■2024年11月24日（日）
19:00 スーパーラウンド 1位 ー スーパーラウンド 2位
【了】