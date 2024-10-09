MIYAZAKI, JAPAN - OCTOBER 21: SAMURAI JAPAN Manager Atsunori Inaba #80 of Japan attend the Samurai Japan players meeting on October 21, 2019 in Miyazaki, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

WBC2023　最新情報（最新ニュース）

　「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」が、いよいよ2024年11月9日に開幕。井端弘和監督率いる野球日本代表「侍ジャパン」が2大会連続の世界一を目指し、並み居る強豪国と熱戦を繰り広げる。第3回大会の試合日程スケジュールは、以下のとおり。※試合開始時刻は日本時間

 

 

オープニングラウンド　グループA
■2024年11月10日（日）
4:00　　パナマ　ー　オランダ（チャロス・デ・ハリスコ）
8:00　　プエルトリコ　ー　アメリカ合衆国（サンタ・テレシータ）
11:00　　ベネズエラ　ー　メキシコ（チャロス・デ・ハリスコ）
 

■2024年11月11日（月）
4:00　　ベネズエラ　ー　パナマ（チャロス・デ・ハリスコ）
8:00　　オランダ　ー　アメリカ合衆国（サンタ・テレシータ）
11:00　メキシコ　ー　プエルトリコ（チャロス・デ・ハリスコ）
 

 

■2024年11月12日（火）
11:00　アメリカ合衆国　ー　ベネズエラ（サンタ・テレシータ）
11:00　パナマ　ー　メキシコ（チャロス・デ・ハリスコ）
 

■2024年11月13日（水）
11:00　パナマ　ー　アメリカ合衆国（サンタ・テレシータ）
11:00　オランダ ー プエルトリコ（チャロス・デ・ハリスコ）
 

■2024年11月14日（木）
4:00　 プエルトリコ　－　 ベネズエラ（チャロス・デ・ハリスコ）
11:00　メキシコ　ー　オランダ（チャロス・デ・ハリスコ）
 

■2024年11月15日（金）
4:00　 オランダ　－　ベネズエラ（チャロス・デ・ハリスコ）
11:00　プエルトリコ　ー　 パナマ（サンタ・テレシータ）
11:00　アメリカ合衆国　ー　メキシコ（チャロス・デ・ハリスコ）





オープニングラウンド　グループB
■2024年11月13日（水）
19:00　日本　ー　オーストラリア（バンテリンドーム）
19:30　キューバ　ー　ドミニカ共和国（天母スタジアム）
19:30　チャイニーズタイペイ（台湾）　ー　韓国（台北ドーム）
 

■2024年11月14日（木）
19:00　韓国　ー　キューバ（天母スタジアム）
19:30　ドミニカ共和国　ー　チャイニーズタイペイ（台湾）（台北ドーム）
 

 

■2024年11月15日（金）
16:00　オーストラリア　ー　ドミニカ共和国（天母スタジアム）
19:00　日本　ー　韓国（台北ドーム）
 

■2024年11月16日（土）
13:00　キューバ　ー　オーストラリア（天母スタジアム）
19:00　チャイニーズタイペイ（台湾）　ー　日本（台北ドーム）
19:30　韓国　ー　ドミニカ共和国（天母スタジアム）
 

■2024年11月17日（日）
19:00　日本　ー　キューバ(天母スタジアム)
19:30　オーストラリア　ー　チャイニーズタイペイ（台湾）（台北ドーム）
 

■2024年11月18日（月）
13:00　韓国　ー　オーストラリア（天母スタジアム）
19:00　ドミニカ共和国　ー　日本（天母スタジアム）
19:30　チャイニーズタイペイ（台湾）　ー　キューバ（台北ドーム）







スーパーラウンド
■会場
東京ドーム（日本）
 

 
■2024年11月21日（木）
12:00　グループB 2位 　ー　グループA 1位
19:00　グループA 2位 　ー　グループB 1位
 

 
■2024年11月22日（金）
12:00　グループA 2位 　ー　グループB 2位
19:00　グループA 1位 　ー　グループB 1位
 
■2024年11月23日（土）
12:00　グループA 2位 　ー　グループA 1位
19:00　グループB 2位 　ー　グループB 1位









3位決定戦
■会場
東京ドーム（日本）
■2024年11月24日（日）
12:00　スーパーラウンド 3位　ー　スーパーラウンド 4位

 

 

決勝
■会場
東京ドーム（日本）
 
■2024年11月24日（日）
19:00　スーパーラウンド 1位　ー　スーパーラウンド 2位
 


 

 



 

 
【了】