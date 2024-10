2024明治安田J2リーグ第34節が、5日から6日にかけて各地で開催された。

今節は首位の清水エスパルス、2位の横浜FCにJ1昇格の可能性があった中、清水はアウェイで水戸ホーリーホック、横浜FCはホームで鹿児島ユナイテッドFCと対戦した。清水は水戸に2度リードを許す苦しい展開となったが、矢島慎也のゴールで追いつき勝ち点1を分け合った。横浜FCは小川慶治朗の得点を最後まで守り抜き、得意の“ウノゼロ”勝ち。3位のV・ファーレン長崎は新本拠地・PEACE STADIUM Connected by SoftBank(ピースタ)での初陣に臨み、大量4得点で大分トリニータを撃破した。この結果、長崎が勝利を収めたため、今節での清水、横浜FCのJ1昇格は決定せず。勝利した横浜FCが清水をかわして首位に浮上している。

混戦模様となっているJ1昇格プレーオフ圏内争いでは、絶好調のエース小森飛絢の決勝ゴールでジェフユナイテッド千葉が3連勝。ファジアーノ岡山はヴァンフォーレ甲府に敗れ、千葉が岡山を抜いて4位に浮上した。ベガルタ仙台はホームでブラウブリッツ秋田に痛恨の敗戦を喫し、6位に転落。5連勝と勢いに乗るモンテディオ山形が勝ち点1差まで迫っている。J2残留争いでは鹿児島に18位以下決定の可能性があったが、大分が長崎に敗れたため、今節でのJ3降格圏内確定は逃れる形となった。

今節の試合結果、今節終了時点での順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第34節

▼10月5日(土)

ジェフユナイテッド千葉 1-0 ザスパ群馬

ヴァンフォーレ甲府 3-1 ファジアーノ岡山

藤枝MYFC 1-1 いわきFC

▼10月6日(日)

モンテディオ山形 2-0 レノファ山口FC

水戸ホーリーホック 2-2 清水エスパルス

栃木SC 1-1 愛媛FC

横浜FC 1-0 鹿児島ユナイテッドFC

V・ファーレン長崎 4-1 大分トリニータ

ロアッソ熊本 1-2 徳島ヴォルティス

ベガルタ仙台 0-1 ブラウブリッツ秋田

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(74/+38)

2位 清水(73/+28)

3位 長崎(63/+27)

4位 千葉(55/+22)

5位 岡山(55/+14)

6位 仙台(55/+2)

7位 山形(54/+11)

8位 いわき(51/+12)

9位 秋田(48/+2)

10位 山口(47/-3)

11位 藤枝(46/-12)

12位 徳島(45/-8)

13位 甲府(42/-1)

14位 熊本(42/-9)

15位 水戸(40/-9)

16位 愛媛(39/-19)

17位 大分(36/-16)

18位 栃木(31/-23)

19位 鹿児島(26/-24)

20位 群馬(17/-32)

◆■第35節の対戦カード

▼10月19日(土)

13:55 鹿児島 vs 愛媛

14:00 仙台 vs 横浜FC

14:00 千葉 vs 甲府

▼10月20日(日)

13:00 秋田 vs 長崎

13:10 清水 vs 山形

14:00 群馬 vs 栃木

14:00 岡山 vs いわき

14:00 徳島 vs 藤枝

14:00 大分 vs 水戸

15:00 熊本 vs 山口